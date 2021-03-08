***CASA* *KRTEK* *ISCTR* *ISBIR* *YBTAS* *BUCIM* *ISGSY* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***CASA******KRTEK******ISCTR******ISBIR******YBTAS******BUCIM******ISGSY******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, BUCIM, CASA, ISBIR, ISCTR, ISGSY, KRTEK, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E BURHAN ERSÖZ 1.587,800AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E SEVGİ ARMAN 1.852,380AYES 3 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E ÜMRAN UYAR 1.852,380BUCIM 4 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E TÜRK CEYHAN 612,384CASA 5 CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş. E OĞUZHAN HALİLOĞLU 271,449ISBIR 6 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E BÜLENT YAZALTIN 2.263,950ISCTR 7 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU E ALİ ENGİN ALPAY 1,011ISGSY 8 İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 3.317.887,762KRTEK 9 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ SAİM YÜCEL 1.995,840YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E CANAN ŞAHİN 0,840YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E CANAN ŞAHİN 1,399YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSTAFA ARSLAN 0,560YBTAS 13 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSTAFA ARSLAN 0,933YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SÜLEYMAN AYDEMİR 0,560YBTAS 15 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SÜLEYMAN AYDEMİR 0,933(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916007BIST