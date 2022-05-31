***CASA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
31.05.2022 16:22
***CASA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler CASA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
CASA 1 CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş. E BEYTULLAH GÜLMEZ 51.496,600
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033575
BIST
17:572.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,88
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5716,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0472
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5717,5689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0528
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
17:57971,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,90
|Açılış
|: 971,30
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:57
|PENTA
|496,60
|83.347.137
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.705.406
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|18.002.033
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.558
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|431.549.669
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|256.601.963
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.146.171
|% -9,97
|
|MEPET
|3,25
|26.140.752
|% -7,41
|
|METRO
|1,12
|75.499.443
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.558.736
|% -5,63
|
|THYAO
|49,48
|3.737.444.729
|% -0,84
|
|SASA
|37,76
|2.037.138.532
|% 3,51
|
|GARAN
|15,03
|1.897.932.894
|% 3,30
|
|KRDMD
|14,96
|1.752.664.625
|% 1,77
|
|SISE
|21,02
|1.695.202.252
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,80
|1.095.982.327
|% -2,44
|
|YKBNK
|4,74
|1.391.203.378
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,98
|1.117.544.360
|% -0,75
|
|KARSN
|7,28
|1.398.583.402
|% 4,15
|
|AKBNK
|8,45
|1.525.968.702
|% 1,08
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4089
|16,4426
|% 0,29
|
|Euro
|17,5281
|17,5689
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,4587
|20,5613
|% -0,76
|
|Frank
|16,9706
|17,0728
|% -0,33
|
|Riyal
|4,3632
|4,3851
|% 0,03
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,80
|
|Altın Gr.
|972
|973
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,63
|
Seans Raporu
17:57
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-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL