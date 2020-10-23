***CASA* *MRGYO* *JANTS* *YBTAS* *SNGYO* *ISGSY* *DNISI* *FADE* *KUYAS* *ESEN* *ADESE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***CASA******MRGYO******JANTS******YBTAS******SNGYO******ISGSY******DNISI******FADE******KUYAS******ESEN******ADESE******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ADESE, AYES, CASA, DNISI, ESEN, FADE, ISGSY, JANTS, KUYAS, MRGYO, SNGYO, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ADESE 1 ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. E BATUHAN KARA 100.000,000ADESE 2 ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. E BATUHAN KARA 200.000,000AYES 3 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E HAKKI GÜLER 11.643,560AYES 4 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E KADRI GÜLISLI 1.764,180AYES 5 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E SAYIT YARIMBATMAN 3.010,150CASA 6 CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TÜREVLERI SAN. TIC. A.S. E FATIH UGUR 50.000,000DNISI 7 DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. E BATUHAN KARA 31,000ESEN 8 ESENBOGA ELEKTRIK ÜRETIM A.S. E BATUHAN KARA 105,000FADE 9 FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. E BATUHAN KARA 167,000ISGSY 10 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ABDULLAH ÖZTÜRK 9.600,000ISGSY 11 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BATUHAN KARA 30.000,000JANTS 12 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E FIKRI ESEN 135,000KUYAS 13 KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. E GÖKHAN ÖNDER 4.693,226MRGYO 14 MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BATUHAN KARA 200.000,000SNGYO 15 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BATUHAN KARA 48.847,000YBTAS 16 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALI KEMAL DOGANGÜN 8,400YBTAS 17 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALI KEMAL DOGANGÜN 14,000YBTAS 18 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 1,200YBTAS 19 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 3,080(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883312BIST