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***CASA* *MRGYO* *JANTS* *YBTAS* *SNGYO* *ISGSY* *DNISI* *FADE* *KUYAS* *ESEN* *ADESE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

23.10.2020 16:33
GÜNCEL HABERLER



***CASA******MRGYO******JANTS******YBTAS******SNGYO******ISGSY******DNISI******FADE******KUYAS******ESEN******ADESE******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ADESE, AYES, CASA, DNISI, ESEN, FADE, ISGSY, JANTS, KUYAS, MRGYO, SNGYO, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ADESE 1 ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. E BATUHAN KARA 100.000,000
ADESE 2 ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. E BATUHAN KARA 200.000,000
AYES 3 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E HAKKI GÜLER 11.643,560
AYES 4 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E KADRI GÜLISLI 1.764,180
AYES 5 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E SAYIT YARIMBATMAN 3.010,150
CASA 6 CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TÜREVLERI SAN. TIC. A.S. E FATIH UGUR 50.000,000
DNISI 7 DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. E BATUHAN KARA 31,000
ESEN 8 ESENBOGA ELEKTRIK ÜRETIM A.S. E BATUHAN KARA 105,000
FADE 9 FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. E BATUHAN KARA 167,000
ISGSY 10 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ABDULLAH ÖZTÜRK 9.600,000
ISGSY 11 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BATUHAN KARA 30.000,000
JANTS 12 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E FIKRI ESEN 135,000
KUYAS 13 KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. E GÖKHAN ÖNDER 4.693,226
MRGYO 14 MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BATUHAN KARA 200.000,000
SNGYO 15 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BATUHAN KARA 48.847,000
YBTAS 16 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALI KEMAL DOGANGÜN 8,400
YBTAS 17 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALI KEMAL DOGANGÜN 14,000
YBTAS 18 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 1,200
YBTAS 19 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 3,080

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883312


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PINSU 9,24 210.598.466 % 10,00  
SANFM 12,10 13.659.930 % 10,00  
KONYA 832,40 225.216.103 % 9,99  
KARTN 1.238,20 37.902.540 % 9,99  
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Altın Gr. 485 485 -0,55  
Cumhuriyet 3.221 3.270 14,00  
Tam 3.208 3.287 23,47  
Yarım 1.550 1.590 11,35  
Çeyrek 778 795 5,68  
Gümüş.Ons 24,58 24,61 -0,11  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,04  
B. Petrol 42,23 42,23 -0,23  
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