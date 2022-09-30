***CCOLA* *ANELE* *SKBNK* *LOGO* *TKFEN* *TUPRS* *ISMEN* *AKGRT* *PETKM* *AKSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri
30.09.2022 18:15
***CCOLA******ANELE******SKBNK******LOGO******TKFEN******TUPRS******ISMEN******AKGRT******PETKM******AKSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
İlgili Şirketler [AKGRT, AKSEN, ANELE, CCOLA, ISMEN, LOGO, PETKM, SKBNK, TKFEN, TUPRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BIST Pay Endeksleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın (Temel Kurallar) 5.5.d maddesinde, yeni metodolojiye geçişi kolaylaştırmak amacıyla Temel Kurallar madde 5.5.b'de belirtilen eşik değerler ve madde 7.6'da belirtilen kuralın, 30/07/2021 tarihi itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi (Endeks) kapsamında yer alan şirketlere 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda Borsa Genel Müdürlüğü'nce 30/09/2022 tarihi itibarıyla 2020 veya 2021 yılı verileri ile Temel Kurallar madde 5.5.b'de belirtilen eşik değerleri sağlayamayan şirketlerin paylarının Endeks Dönemi başından itibaren Endeks kapsamından çıkarılmasına ve Dönemsel Değerleme çalışmaları sonucu Endeks kapsamına dahil edilecek paylar ile birlikte BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01/10/2022 – 31/12/2022) aşağıda gösterilen değişikliklerin yapılmasına, BIST SürdürülebilirlikEndeksi kapsamında yer alacak payların belirlenmiş olmasına bağlı olarak, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin ve BIST Katılım Tüm Endeksinin kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerden oluşan BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi kapsamında 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01/10/2022 – 31/12/2022) aşağıda gösterilen değişikliklerin yapılmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066406
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05989,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,54
|Açılış
|: 989,97
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5104
|18,5259
|% 0,11
|
|Euro
|18,1541
|18,1851
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6069
|20,7103
|% 0,48
|
|Frank
|18,7055
|18,8181
|% -0,98
|
|Riyal
|4,9132
|4,9378
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|0,99
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.646
|6.747
|15,00
|
|Yarım
|3.233
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|0,14
|
|B. Petrol
|85,13
|85,13
|-2,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem