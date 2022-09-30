***CCOLA* *ANELE* *SKBNK* *LOGO* *TKFEN* *TUPRS* *ISMEN* *AKGRT* *PETKM* *AKSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri









***CCOLA******ANELE******SKBNK******LOGO******TKFEN******TUPRS******ISMEN******AKGRT******PETKM******AKSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler [AKGRT, AKSEN, ANELE, CCOLA, ISMEN, LOGO, PETKM, SKBNK, TKFEN, TUPRS]İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın (Temel Kurallar) 5.5.d maddesinde, yeni metodolojiye geçişi kolaylaştırmak amacıyla Temel Kurallar madde 5.5.b'de belirtilen eşik değerler ve madde 7.6'da belirtilen kuralın, 30/07/2021 tarihi itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi (Endeks) kapsamında yer alan şirketlere 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda Borsa Genel Müdürlüğü'nce 30/09/2022 tarihi itibarıyla 2020 veya 2021 yılı verileri ile Temel Kurallar madde 5.5.b'de belirtilen eşik değerleri sağlayamayan şirketlerin paylarının Endeks Dönemi başından itibaren Endeks kapsamından çıkarılmasına ve Dönemsel Değerleme çalışmaları sonucu Endeks kapsamına dahil edilecek paylar ile birlikte BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01/10/2022 – 31/12/2022) aşağıda gösterilen değişikliklerin yapılmasına, BIST SürdürülebilirlikEndeksi kapsamında yer alacak payların belirlenmiş olmasına bağlı olarak, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin ve BIST Katılım Tüm Endeksinin kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerden oluşan BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi kapsamında 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01/10/2022 – 31/12/2022) aşağıda gösterilen değişikliklerin yapılmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066406BIST