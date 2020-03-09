***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 10:47
***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CCOLA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CCOLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825296
BIST
11:34105.686
En Yüksek
|Değişim
|: -3,57%
|| -3.914,19
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:346,1066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:346,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0835
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:34329,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,04
|Açılış
|: 329,76
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,92
|26.898.508
|% 10,73
|
|DEVA
|10,32
|83.170.407
|% 7,17
|
|SELEC
|6,70
|3.962.132
|% 4,69
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|5.932.354
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,47
|4.726.695
|% -10,24
|
|DOCO
|416,60
|1.128.469
|% -9,81
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|BURVA
|14,80
|61.883
|% -9,20
|
|THYAO
|10,78
|349.237.415
|% -3,23
|
|ASELS
|28,60
|252.203.742
|% -4,16
|
|GARAN
|9,56
|123.177.940
|% -4,69
|
|PETKM
|3,44
|103.900.883
|% -2,82
|
|TUPRS
|92,15
|88.992.842
|% -2,74
|
|IHLGM
|1,33
|78.319.836
|% 2,31
|
|ODAS
|2,01
|83.814.362
|% -2,90
|
|YKBNK
|2,32
|87.948.944
|% -4,53
|
|EKGYO
|1,39
|51.232.383
|% -3,47
|
|KARSN
|1,82
|65.060.970
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0351
|8,0754
|% 1,58
|
|Frank
|6,5919
|6,6317
|% 2,07
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-0,49
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,05
|36,05
|-9,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:48RYGYO
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 109 adet işlem
-
11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4531, 93 kaybederek (% -3.46 ) 126, 365
-
11:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, ODAS, YKBNK
-
11:47XU100
Endeks 105, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 57 altında . İşlem hacmi 2, 470.00 milyon TL de
-
11:47ESCOM
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 209, 601 adet işlem