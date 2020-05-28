***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:15
***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CCOLA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CCOLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847143
BIST
10:17105.833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 879,33
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.556
10:176,7881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7656
10:177,4735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:17375,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,32
|Açılış
|: 375,69
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|2.910.842
|% 9,83
|
|PENGD
|3,82
|35.970.757
|% 9,77
|
|THYAO
|13,29
|618.015.693
|% 7,79
|
|KENT
|509,60
|4.310.661
|% 7,60
|
|BIZIM
|14,94
|40.518.901
|% 7,48
|
|CMENT
|31,68
|585.501
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|16.395.255
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.255.796
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|218.150
|% -9,95
|
|THYAO
|13,29
|618.015.693
|% 7,79
|
|PGSUS
|63,00
|181.892.807
|% 6,60
|
|GARAN
|7,69
|105.399.452
|% 0,65
|
|TUPRS
|86,70
|95.283.162
|% 3,34
|
|ASELS
|30,44
|79.565.264
|% 1,20
|
|THYAO
|13,29
|618.015.693
|% 7,79
|
|EKGYO
|1,46
|51.771.825
|% 2,10
|
|ZOREN
|1,46
|43.802.401
|% 5,80
|
|KRDMD
|2,56
|46.130.246
|% 1,59
|
|AVOD
|3,94
|64.001.649
|% 4,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3066
|8,3482
|% 0,32
|
|Frank
|6,9842
|7,0263
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8017
|1,8107
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|11,90
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,52
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.465
|18,40
|
|Tam
|2.507
|2.529
|19,00
|
|Yarım
|1.223
|1.236
|9,30
|
|Çeyrek
|612
|619
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,07
|34,07
|-0,67
|