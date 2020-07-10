***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:31
***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CCOLA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CCOLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858887
BIST
15:45113.176
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.617,58
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
15:456,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
15:457,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
15:45399,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,61
|Açılış
|: 399,55
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|22.983.048
|% 10,00
|
|QNBFB
|44,48
|18.734.499
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|47.809.493
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.222.150
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|14.155.253
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.823.989
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,66
|50.858.035
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|6.671.184
|% -9,96
|
|GARFA
|4,80
|5.519.337
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,05
|1.263.793.720
|% -5,09
|
|GARAN
|7,74
|900.734.805
|% -2,15
|
|TRKCM
|4,52
|882.922.574
|% -2,38
|
|SISE
|6,18
|863.858.709
|% -3,13
|
|THYAO
|11,52
|691.634.944
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,05
|1.263.793.720
|% -5,09
|
|TRKCM
|4,52
|882.922.574
|% -2,38
|
|ZOREN
|2,42
|463.174.669
|% -3,97
|
|IHLGM
|1,58
|296.921.659
|% -5,95
|
|TSKB
|1,19
|214.195.659
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6322
|8,6755
|% 0,07
|
|Frank
|7,2632
|7,3069
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|4,43
|
|Altın Gr.
|399
|400
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.618
|13,10
|
|Tam
|2.673
|2.686
|13,50
|
|Yarım
|1.299
|1.314
|6,60
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,79
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,01
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:00BSOKE
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 212, 763 adet işlem
-
15:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TSKB, EKGYO
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2305, 62 kaybederek (% -2.15 ) 104, 917
-
15:59
MAALT, METAL, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
AKCNS, SNKRN, DERAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında