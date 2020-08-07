***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 12:05
***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CCOLA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CCOLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866595
BIST
16:211.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:217,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:218,5468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0656
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:21478,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 478,52
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.505.821
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.586.836
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.800.421
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,78
|2.255.198.363
|% -5,82
|
|ASELS
|15,76
|1.293.684.431
|% 3,21
|
|GARAN
|6,45
|1.189.221.478
|% -0,31
|
|SISE
|5,93
|1.113.847.113
|% 3,13
|
|GUSGR
|5,12
|770.872.989
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|2.255.198.363
|% -5,82
|
|KRDMD
|2,53
|526.786.637
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|200.902.416
|% -0,96
|
|SISE
|5,93
|1.113.847.113
|% 3,13
|
|GARAN
|6,45
|1.189.221.478
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4411
|9,4885
|% -0,28
|
|Frank
|7,8964
|7,9439
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9267
|1,9364
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.054
|-9,72
|
|Altın Gr.
|478
|479
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.239
|-104,80
|
|Tam
|3.224
|3.421
|-39,60
|
|Yarım
|1.565
|1.627
|-50,10
|
|Çeyrek
|785
|832
|-11,70
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,47
|
Seans Raporu
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16:29XU100
Endeks 1, 036 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 18, 992.00 milyon TL de