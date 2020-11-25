***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 16:31
***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CCOLA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CCOLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889960
BIST
17:171.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:177,9840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:179,5028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0216
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:17465,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 465,62
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BURVA
|62,70
|6.679.746
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.633.123
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|60.265.757
|% 9,99
|
|ALCAR
|256,50
|282.929.000
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.891.084
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,96
|3.860.093.022
|% 1,10
|
|KRDMD
|5,11
|3.220.795.670
|% 3,86
|
|GARAN
|9,10
|3.016.484.238
|% 0,55
|
|TSKB
|2,75
|1.215.500.877
|% 5,36
|
|TUPRS
|92,50
|1.176.594.536
|% 2,66
|
|KRDMD
|5,11
|3.220.795.670
|% 3,86
|
|TSKB
|2,75
|1.215.500.877
|% 5,36
|
|YKBNK
|3,00
|1.101.337.406
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,07
|750.402.615
|% -2,36
|
|GARAN
|9,10
|3.016.484.238
|% 0,55
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9798
|7,9840
|% -0,27
|
|Euro
|9,4951
|9,5028
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,6292
|10,6825
|% -0,32
|
|Frank
|8,7380
|8,7906
|% -0,14
|
|Riyal
|2,1240
|2,1347
|% -0,19
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,21
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.144
|19,00
|
|Tam
|3.080
|3.160
|20,91
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|10,11
|
|Çeyrek
|747
|764
|5,05
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,02
|
|B. Petrol
|48,20
|48,20
|0,42
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Seans Raporu
17:17
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