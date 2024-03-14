***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2024 12:09
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2024 tarihli kararıyla, Denetim Komitesi'nin görüşü ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esasları çerçevesinde, şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258730
BIST
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13:278.905
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,85
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:2732,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0839
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:2735,2597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0964
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:272.241,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,22
|Açılış
|: 2.241,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DMSAS
|6,36
|9.942.804
|% 107,17
|
|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|31.536.930
|% 9,99
|
|TETMT
|15.062,50
|70.082.533
|% 9,99
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|172.701.110
|% -9,97
|
|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|AZTEK
|145,50
|161.272.147
|% -6,43
|
|THYAO
|272,75
|3.703.438.907
|% 0,28
|
|EREGL
|44,70
|1.905.948.906
|% 0,54
|
|LMKDC
|35,70
|1.878.647.820
|% 7,92
|
|JANTS
|274,75
|1.762.685.525
|% 8,17
|
|OBAMS
|50,85
|1.621.578.954
|% 3,78
|
|ISCTR
|10,50
|1.358.735.662
|% -0,94
|
|EKGYO
|10,71
|915.540.307
|% -0,28
|
|AKFGY
|2,68
|148.689.405
|% -1,47
|
|LMKDC
|35,70
|1.878.647.820
|% 7,92
|
|YKBNK
|22,06
|1.134.357.408
|% -0,90
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1241
|32,1258
|% 0,26
|
|Euro
|35,2574
|35,2731
|% 0,31
|
|Sterlin
|41,5335
|41,7417
|% -0,25
|
|Frank
|36,8470
|37,0317
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,40
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,99
|25,02
|% 0,66
|
|Platin
|935,51
|936,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,08
|1.066,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,69
|84,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.169,74
|2.170,09
|% 0,66
|