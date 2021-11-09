***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi %100 Bağlı Ortaklığımız Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi'ni Devralma Yoluyla Birleşme İşlemine İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 80.000.000 80.000.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 51.114.298,631 51.114.298,631C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 123.256.483,369 123.256.483,369Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 254.370.782 TL 0 TL 0 TL 254.370.782 TLEk AçıklamalarŞirketimiz Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin (CCİ) %100 oranında bağlı ortaklığı olan "Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi" (Mahmudiye) Türkiye'de içme suyu işletmelerimize ilişkin üretim tesislerimizin bir kısmını aktifinde bulundurmaktadır. İştirak yapısının sadeleştirilmesi çerçevesinde Yönetim Kurulumuz, 09.11.2021 tarihli kararı ile Mahmudiye'nin CCİ'ye devir olmak suretiyle CCİ ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine yönelik karar vermiştir.Birleşme işlemlerinde Şirketimizin 30.09.2021 tarihli mali tabloları esas alınacaktır. Halihazırda Şirketimizin devrolacak şirketin %100 pay sahibi olması nedeniyle birleşme neticesinde herhangi bir sermaye artışı söz konusu olmayacaktır. Şirketimizce yapılacak duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 CCI-Mahmudiye Birleşme Sözleşmesi-Taslak-091121.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Ek.3-Mahmudiye.Birlesme_Duyuru_Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976553BIST