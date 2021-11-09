***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.11.2021 19:02
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi %100 Bağlı Ortaklığımız Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi'ni Devralma Yoluyla Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 80.000.000 80.000.000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 51.114.298,631 51.114.298,631
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 123.256.483,369 123.256.483,369
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 254.370.782 TL 0 TL 0 TL 254.370.782 TL
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin (CCİ) %100 oranında bağlı ortaklığı olan "Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi" (Mahmudiye) Türkiye'de içme suyu işletmelerimize ilişkin üretim tesislerimizin bir kısmını aktifinde bulundurmaktadır. İştirak yapısının sadeleştirilmesi çerçevesinde Yönetim Kurulumuz, 09.11.2021 tarihli kararı ile Mahmudiye'nin CCİ'ye devir olmak suretiyle CCİ ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine yönelik karar vermiştir.
Birleşme işlemlerinde Şirketimizin 30.09.2021 tarihli mali tabloları esas alınacaktır. Halihazırda Şirketimizin devrolacak şirketin %100 pay sahibi olması nedeniyle birleşme neticesinde herhangi bir sermaye artışı söz konusu olmayacaktır. Şirketimizce yapılacak duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 CCI-Mahmudiye Birleşme Sözleşmesi-Taslak-091121.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Ek.3-Mahmudiye.Birlesme_Duyuru_Metni.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976553
BIST