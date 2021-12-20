Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.12.2021 07:57
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi %100 Bağlı Ortaklığımız Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi'ni Devralma Yoluyla Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK onayı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 80.000.000 80.000.000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 51.114.298,631 51.114.298,631
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 123.256.483,369 123.256.483,369
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 254.370.782 TL 0 TL 0 TL 254.370.782 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.11.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.12.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.12.2021

Ek Açıklamalar
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketinin (Mahmudiye Ltd.Şti.) aktif ve pasifini sermaye artırımı yapmaksızın külliyen devralmak suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşmeye yönelik hazırlanan duyuru metni SPK tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni ile birlikte Birleşme Sözleşmesi, Şirketimize devrolan Mahmudiye Ltd.Şti'nin 30.09.2021 ve 31.12.2020 tarihli Finansal Tabloları ekte yer almakta olup, ilgili dokümanlar ayrıca Şirketimizin www.cci.com.tr internet adresinde de ilan edilmektedir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 1-) SPK üst yazı.pdf - Diğer
EK: 2 2-) SPK Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 3-) Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 4 4-) Mahmudiye Su-30.09.2021 Mali Tabloları.pdf - Diğer
EK: 5 5-) Mahmudiye Su-31.12.2020 Mali Tabloları.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984507


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.805
Değişim :  0,06% |  1,15
Açılış :  1.835  
Önceki Kapanış :  1.804  
En Yüksek
1.849 En Düşük
1.726
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 359,70 32.383.177 % 10,00  
OYLUM 5,51 6.936.555 % 9,98  
TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
ASUZU 32,44 94.191.076 % 9,97  
GLCVY 12,26 31.502.229 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,1185 11,1210 % -8,77  
Euro 12,5697 12,6651 % -8,49  
Sterlin 14,4109 14,4832 % -11,34  
Frank 11,6917 11,7622 % -11,55  
Riyal 2,8614 2,8757 % -11,68  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 4,83  
Altın Gr. 635 635 -73,09  
Cumhuriyet 4.381 4.447 -458,00  
Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 0,10  
Gümüş Gr. 8,03 8,04 -0,92  
B. Petrol 76,31 76,31 1,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru