***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi %100 Bağlı Ortaklığımız Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi'ni Devralma Yoluyla Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni ve EkleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK onayıYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 80.000.000 80.000.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 51.114.298,631 51.114.298,631C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 123.256.483,369 123.256.483,369Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 254.370.782 TL 0 TL 0 TL 254.370.782 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.11.2021Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.12.2021SPK Başvuru Tarihi 09.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.12.2021Ek Açıklamalar6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketinin (Mahmudiye Ltd.Şti.) aktif ve pasifini sermaye artırımı yapmaksızın külliyen devralmak suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşmeye yönelik hazırlanan duyuru metni SPK tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni ile birlikte Birleşme Sözleşmesi, Şirketimize devrolan Mahmudiye Ltd.Şti'nin 30.09.2021 ve 31.12.2020 tarihli Finansal Tabloları ekte yer almakta olup, ilgili dokümanlar ayrıca Şirketimizin www.cci.com.tr internet adresinde de ilan edilmektedir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 1-) SPK üst yazı.pdf - DiğerEK: 2 2-) SPK Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 3 3-) Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 4 4-) Mahmudiye Su-30.09.2021 Mali Tabloları.pdf - DiğerEK: 5 5-) Mahmudiye Su-31.12.2020 Mali Tabloları.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984507BIST