***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.12.2021 07:57
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi %100 Bağlı Ortaklığımız Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi'ni Devralma Yoluyla Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK onayı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 80.000.000 80.000.000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 51.114.298,631 51.114.298,631
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 123.256.483,369 123.256.483,369
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 254.370.782 TL 0 TL 0 TL 254.370.782 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.11.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.12.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.12.2021
Ek Açıklamalar
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketinin (Mahmudiye Ltd.Şti.) aktif ve pasifini sermaye artırımı yapmaksızın külliyen devralmak suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşmeye yönelik hazırlanan duyuru metni SPK tarafından 16.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni ile birlikte Birleşme Sözleşmesi, Şirketimize devrolan Mahmudiye Ltd.Şti'nin 30.09.2021 ve 31.12.2020 tarihli Finansal Tabloları ekte yer almakta olup, ilgili dokümanlar ayrıca Şirketimizin www.cci.com.tr internet adresinde de ilan edilmektedir.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 1-) SPK üst yazı.pdf - Diğer
EK: 2 2-) SPK Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 3-) Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 4 4-) Mahmudiye Su-30.09.2021 Mali Tabloları.pdf - Diğer
EK: 5 5-) Mahmudiye Su-31.12.2020 Mali Tabloları.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984507
BIST