***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.03.2021 19:37
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2021 tarihli kararıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 8.2 maddesinin Şirket Yönetim Kurulu'na 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda toplantı yapma imkânı tanımak amacıyla tadil edilmesine, tadil amacıyla SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunularak gerekli izin ve onayların alınmasına, sonrasında söz konusu esas sözleşme değişikliğinin 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gündemine eklenmesine ve Şirket pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920684
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:059,3889
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447,85
En Düşük
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|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9467
|7,9482
|% 0,34
|
|Euro
|9,3620
|9,4198
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,8703
|10,9249
|% 0,57
|
|Frank
|8,4266
|8,4773
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1114
|2,1220
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-3,10
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,74
|61,74
|-2,67
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