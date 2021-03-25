***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2021 tarihli kararıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 8.2 maddesinin Şirket Yönetim Kurulu'na 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda toplantı yapma imkânı tanımak amacıyla tadil edilmesine, tadil amacıyla SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunularak gerekli izin ve onayların alınmasına, sonrasında söz konusu esas sözleşme değişikliğinin 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gündemine eklenmesine ve Şirket pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920684BIST