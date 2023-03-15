***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2023 tarihli kararıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin olası yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik olarak tadil edilmesine, tadil amacıyla SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunularak gerekli izin ve onayların alınmasına, sonrasında söz konusu esas sözleşme değişikliğinin 2022 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gündemine eklenmesine ve Şirket pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Tadil metni ekde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125284BIST