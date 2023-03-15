***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.03.2023 18:49
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2023 tarihli kararıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin olası yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik olarak tadil edilmesine, tadil amacıyla SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunularak gerekli izin ve onayların alınmasına, sonrasında söz konusu esas sözleşme değişikliğinin 2022 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gündemine eklenmesine ve Şirket pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Tadil metni ekde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125284
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
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19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0497
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,3160
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.181,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 19,51
|Açılış
|: 1.181,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9852
|18,9913
|% 0,09
|
|Euro
|20,0340
|20,0452
|% -1,57
|
|Sterlin
|22,7539
|22,8680
|% -1,09
|
|Frank
|20,4019
|20,5248
|% -1,34
|
|Riyal
|5,0379
|5,0631
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|28,91
|
|Altın Gr.
|1.181
|1.181
|19,51
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.960
|8.032
|118,00
|
|Yarım
|3.889
|3.930
|58,00
|
|Çeyrek
|1.944
|1.965
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,38
|0,14
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-4,92
|