***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2024 tarihli kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu onayının olması halinde, takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulacak ve onaylar sonrası bahse konu esas sözleşme değişikliği 2023 mali yılına ilişkin olarak Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Şirket olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Ek: Coca-Cola İçecek A.Ş. Esas Sözleşme Madde 3 Tadilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258522BIST