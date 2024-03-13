***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.03.2024 16:37
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2024 tarihli kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu onayının olması halinde, takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulacak ve onaylar sonrası bahse konu esas sözleşme değişikliği 2023 mali yılına ilişkin olarak Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Şirket olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Ek: Coca-Cola İçecek A.Ş. Esas Sözleşme Madde 3 Tadili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258522
BIST
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16:598.963
En Düşük
|Değişim
|: -1,17%
|| -105,80
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
16:5932,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0453
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
16:5935,1572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1071
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
16:592.235,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,76
|Açılış
|: 2.235,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ARTMS
|54,25
|105.088.218
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|951.721.658
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.362.448
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|BORSK
|43,22
|1.064.554.515
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|87.852.427
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|274,25
|6.425.137.081
|% -0,45
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|OBAMS
|50,80
|3.908.359.990
|% 6,95
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|EKGYO
|10,75
|1.378.690.584
|% -0,19
|
|ZOREN
|5,19
|617.362.790
|% 0,39
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0945
|32,0979
|% 0,14
|
|Euro
|35,1475
|35,1656
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,6118
|41,8204
|% -0,47
|
|Frank
|37,0914
|37,2773
|% -0,43
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% -0,42
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|930,44
|931,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.069,60
|1.072,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,73
|83,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,91
|2.164,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:11DGGYO
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 38.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 557 adet işlem
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17:10SEKFK
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 557, 006 adet işlem
-
17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, OYAKC, ASTOR
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -85, 41 kaybederek (% -1.08 ) 7, 851
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTMS, DOBUR, JANTS, ALVES, BORSK, TETMT, KSTUR, LMKDC, FONET