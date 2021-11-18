***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2021Açıklamalar25 Mart 2021 tarihinde duyurulduğu üzere başvurusu yapılan Coca-Cola İçecek A.Ş. Ana Sözleşme değişikliği için ticaret sicili tescil işlemleri tamamlanmış ve tadil edilmiş olan sözleşme Türkiye Ticaret Sicil Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8.2 01/06/2021 04/06/2021 10342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978568BIST