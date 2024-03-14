***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2023 yılı Entegre Faaliyet raporumuz şirketimiz internet sitesine yüklenmiş olup aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.Sürdürülebilirlik Raporları | Coca Cola İçecek (cci.com.tr)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258641BIST