***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2022Karar Sayısı18SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıYILLIK FAALİYET RAPORU İLE URF-KYBF ŞABLONLARI ÜZERİNDEN YAPILAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10.03.2022 KARAR SAYISI :18 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI 10 Mart 2022 Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış olan, 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunu da içeren Entegre Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamalarının ilgili mevzuat çerçevesinde a)tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunu da içeren Entegre Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, Andriy Avramenko İzzet Karaca Tayfun Bayazıt CFO Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009196BIST