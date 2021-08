***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/07/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCoca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuCoca-Cola markalarının Özbekistan'da şişeleme ve toptan dağıtımını yapmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi6.185.339.000 Uzbek SumEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTürkiye Rekabet Kurulu'nun onayına tabi olmakla birlikte, işlemin 2021 yılı Ekim ayının ilk yarısında tamamlanması planlanmıştırEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı351.022 DolarBeher Payın Alış Fiyatı718,7 DolarToplam Tutar252.280.000 DolarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%57,1Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%57,1Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%57,1Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%9,7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%12,3Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiCCI, kendisinin sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübenin CCBU'nun satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıÖzbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar31 Aralık 2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Coca-Cola İçecek ("CCI") Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd'nin ("CCBU") özelleştirilmesi için düzenlenen rekabetçi serbest yöntem ihalesi sürecine, CCBU'nun Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı'na ("UzSAMA") (önceki sahibi: Uzbekistan State Holding Company O'zbekoziqovqatxolding) ait olan %57,118 hissesini satın almak üzere katılmıştır. Çok aşamalı ihale süreci UzSAMA ve Rothschild & Co tarafından yürütülmüştür.CCBU'nun net borçlar düşüldükten sonra ulaşılan 430 milyon dolar firma değeri baz alındığında, CCI'ın şirketin %57,118 hissesi için verdiği nihai teklif nakit 252,28 milyon dolar'dır.Bu kapsamda, bugün, 06 Ağustos 2021 itibarı ile, CCI ve UzSAMA, satıştaki hisselerin CCI'ın %100 bağlı ortaklığı olan CCI International Holland BV ("CCIHBV") tarafından satın alınması için Hisse Alım Sözleşmesini imzalamıştır.Hükümet ve düzenleyici kurum onaylarının alınmasının akabinde tamamlanması beklenen satın alma işleminin CCI'ın konsolide karlılığına anında katkı sağlaması beklenmektedir.CCI bu süreçte, finansal danışman olarak PricewaterhouseCoopers (PwC)'den, hukuki danışman olarak da Latham&Watkins LLP (LW)'den (Özbek hukuku alanında Grata International desteği ile) hizmet almıştır. PwC ayrıca finans, vergi ve insan kaynakları alanında özel inceleme hizmeti vermiştir. UzSAMA ise sırasıyla Rothschild&Co ve Dentons UK and Middle East LLP (Dentons)'dan hizmet almıştır.Onay Süreci ve Zaman Planı:Sürecin hisse satın alım sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içinde, düzenleyici kurum onayları da dahil olmak üzere, ilgili mutat onayların alınmasıyla tamamlanması beklenmektedir.CCBU Hakkında:CCBU Özbekistan içecek sektörünün lider firmalarından biridir. En yakın rakibine göre gazlı içecek kategorisinde 1,5 kat daha fazla satış oranına sahiptir. Coca-ColaTM, CCBU'nun toplam satışlarının yaklaşık %70'ini oluştururken, Fanta ve Sprite da dahil edildiğinde ortaya çıkan satış rakamı toplam satışlarının %96'sına tekabül etmektedir. Fuse Tea'den oluşan ve satışlar içerisindeki payı sadece %1 olan gazsız içecek kategorisi önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Su kategorisi ise toplam satışların %3'ünü oluşturmaktadır. Diğer taraftan, küçük paketlerinCCBU'nuntoplam satışları içerisindeki payı %14 civarında olup benzer pazarların ortalamasıyla karşılaştırıldığında karlı bir büyüme potansiyeline sahiptir.CCBU, 2020 yılında 79 milyon ünite kasa satış hacmi ve yaklaşık 170 milyon dolar net satış gelirine ulaşırken, FAVÖK marjı %17 olarak gerçekleşmiştir. CCBU'nun US GAAP standartlarında hazırlanan denetimden geçmiş mali tablolarına göre net karı 19,6 milyon dolar'dır.CCBU, Taşkent, Urgenç ve Namangan'da 3 fabrika işletmektedir.CCBU ürünlerinin satışını hem dolaylı olarak (distribütörler aracılığıyla geleneksel perakende müşterilerine) hem de doğrudan (yerinde tüketim ve modern perakende müşterilerine) gerçekleştirmektedir. CCI, kendisinin sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübenin CCBU'nın satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.