***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
06.08.2021 19:21
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Coca-Cola markalarının Özbekistan'da şişeleme ve toptan dağıtımını yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
6.185.339.000 Uzbek Sum
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Türkiye Rekabet Kurulu'nun onayına tabi olmakla birlikte, işlemin 2021 yılı Ekim ayının ilk yarısında tamamlanması planlanmıştır
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
351.022 Dolar
Beher Payın Alış Fiyatı
718,7 Dolar
Toplam Tutar
252.280.000 Dolar
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%57,1
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%57,1
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%57,1
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%9,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%12,3
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
CCI, kendisinin sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübenin CCBU'nun satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
31 Aralık 2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Coca-Cola İçecek ("CCI") Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd'nin ("CCBU") özelleştirilmesi için düzenlenen rekabetçi serbest yöntem ihalesi sürecine, CCBU'nun Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı'na ("UzSAMA") (önceki sahibi: Uzbekistan State Holding Company O'zbekoziqovqatxolding) ait olan %57,118 hissesini satın almak üzere katılmıştır. Çok aşamalı ihale süreci UzSAMA ve Rothschild & Co tarafından yürütülmüştür.
CCBU'nun net borçlar düşüldükten sonra ulaşılan 430 milyon dolar firma değeri baz alındığında, CCI'ın şirketin %57,118 hissesi için verdiği nihai teklif nakit 252,28 milyon dolar'dır.
Bu kapsamda, bugün, 06 Ağustos 2021 itibarı ile, CCI ve UzSAMA, satıştaki hisselerin CCI'ın %100 bağlı ortaklığı olan CCI International Holland BV ("CCIHBV") tarafından satın alınması için Hisse Alım Sözleşmesini imzalamıştır.
Hükümet ve düzenleyici kurum onaylarının alınmasının akabinde tamamlanması beklenen satın alma işleminin CCI'ın konsolide karlılığına anında katkı sağlaması beklenmektedir.
CCI bu süreçte, finansal danışman olarak PricewaterhouseCoopers (PwC)'den, hukuki danışman olarak da Latham&Watkins LLP (LW)'den (Özbek hukuku alanında Grata International desteği ile) hizmet almıştır. PwC ayrıca finans, vergi ve insan kaynakları alanında özel inceleme hizmeti vermiştir. UzSAMA ise sırasıyla Rothschild&Co ve Dentons UK and Middle East LLP (Dentons)'dan hizmet almıştır.
Onay Süreci ve Zaman Planı:
Sürecin hisse satın alım sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içinde, düzenleyici kurum onayları da dahil olmak üzere, ilgili mutat onayların alınmasıyla tamamlanması beklenmektedir.
CCBU Hakkında:
CCBU Özbekistan içecek sektörünün lider firmalarından biridir. En yakın rakibine göre gazlı içecek kategorisinde 1,5 kat daha fazla satış oranına sahiptir. Coca-ColaTM, CCBU'nun toplam satışlarının yaklaşık %70'ini oluştururken, Fanta ve Sprite da dahil edildiğinde ortaya çıkan satış rakamı toplam satışlarının %96'sına tekabül etmektedir. Fuse Tea'den oluşan ve satışlar içerisindeki payı sadece %1 olan gazsız içecek kategorisi önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Su kategorisi ise toplam satışların %3'ünü oluşturmaktadır. Diğer taraftan, küçük paketlerin
CCBU'nun
toplam satışları içerisindeki payı %14 civarında olup benzer pazarların ortalamasıyla karşılaştırıldığında karlı bir büyüme potansiyeline sahiptir.
CCBU, 2020 yılında 79 milyon ünite kasa satış hacmi ve yaklaşık 170 milyon dolar net satış gelirine ulaşırken, FAVÖK marjı %17 olarak gerçekleşmiştir. CCBU'nun US GAAP standartlarında hazırlanan denetimden geçmiş mali tablolarına göre net karı 19,6 milyon dolar'dır.
CCBU, Taşkent, Urgenç ve Namangan'da 3 fabrika işletmektedir.
CCBU ürünlerinin satışını hem dolaylı olarak (distribütörler aracılığıyla geleneksel perakende müşterilerine) hem de doğrudan (yerinde tüketim ve modern perakende müşterilerine) gerçekleştirmektedir. CCI, kendisinin sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübenin CCBU'nın satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955644
BIST