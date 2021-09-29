***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.09.2021 18:23
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd.Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Coca-Cola markalarının Özbekistan'da şişeleme ve toptan dağıtımını yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
6.185.339.000 Uzbek Sum
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
351.022 Dolar
Beher Payın Alış Fiyatı
718,7 Dolar
Toplam Tutar
252.280.000 Dolar
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%57,1
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%57,1
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%57,1
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%9,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%12,3
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
CCI, kendisinin sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübenin CCBU'nun satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
6 Ağustos 2021 tarihinde yapılan duyuruya göre CCİ, LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın (CCBU) özelleştirilmesine yönelik açık satış sürecinin kazananı olarak Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA) ile Hisse Alım Sözleşmesini imzalamıştır. Satın alma işlemi bugün itibariyle tüm ilgili hükümet ve mutad onayların alınmasını müteakiben resmen tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma çerçevesinde CCI, 252,28 milyon dolar karşılığında UzSAMA'nın CCBU'daki %57,118 hissesinin sahibi oldu. CCBU'nun kalan hisseleri ise dolaylı olarak The Coca-Cola Company'e ait bulunuyor. Coca-Cola İçecek ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın değerlendirmesi: "Bugün tarihsel ve kültürel bağlarıyla, kardeş ülkeler Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atmaktan gurur duyuyoruz. Anadolu Grubu Orta Asya'da uzun bir yatırım geçmişine sahip. Bölgenin potansiyeline her zaman inandık ve tüm yatırım kararlarımızda elde ettiğimiz sonuçlar, duyduğumuz bu güveni haklı çıkardı. Anadolu Grubu olarak yatırımlarımıza devam etmeyi ve hem Özbekistan halkı için istihdam yaratmayı hem de ülkenin ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz." CCİ CEO'su Burak Başarır'ın değerlendirmesi: "Açık satış sürecinin başarıyla sonuçlanmasından çok memnunuz ve CCBU'nun çoğunluk hissedarı olma fırsatına sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız. Bu satın alma, Coca-Cola Sistemi içindeki en güçlü ortaklardan biri olarak konumumuzu daha da sağlamlaştırırken, coğrafyalarımızdaki en iyi FMCG oyuncusu olma vizyonumuza da hizmet ediyor. Yerel bir Coca-Cola şişeleyicisi olarak CCBU'nun çalışanlarına ve tarihine büyük saygı duyuyoruz. Tüketicilerin, çalışanların, toplumun ve Özbek devletinin yararı doğrultusunda CCBU'nun işini ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, kısa ve orta vadede Özbek meşrubat pazarının sahip olduğu sürdürülebilir ve karlı büyüme potansiyeline de inancımız tam. Söz konusu potansiyel, kaliteli büyüme algoritmamızla da uyum içindedir. Özbekistan Orta Asya'da en kalabalık nüfus olup, alkolsüz içecek pazarında kişi başı tüketimin en düşük olduğu ülke konumundadır. CCI olarak yaklaşık 30 yıldır bu bölgede faaliyet gösterme deneyimimizden ve öğrendiklerimizden hareketle büyüme potansiyeli olan Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz." The Coca-Cola Company ("TCCC") Avrasya ve Orta Doğu Başkanı Evguenia Stoichkova'nın değerlendirmesi: "Coca-Cola, Özbekistan'daki tüketicilerine 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyor ve Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'a bize bu yolculuğumuzda verdiği kesintisiz destek için çok teşekkür ederiz. Özbekistan'da ve tüm dünyada The Coca-Cola Company ve şişeleyiciler arasında köprü görevini üstleniyoruz. CCI, Orta Asya'da büyümeye devam etmeye yönelik yaptığı yatırımlar ve oluşturduğu güçlü ekiplerle bizim için değerli bir ortak olmuştur. Özbekistan'daki bu satın alma işlemi bölgedeki faaliyetlerimizi büyütmek, güçlü ve değerli markalar inşa etmek ve tüketicilerimize tercih ettikleri içecekleri sunmak için büyük bir fırsat. Özbekistan'ın büyük fırsatlarla dolu, parlak bir geleceği olduğuna inanıyoruz ve Coca-Cola olarak Özbekistan'a ve Özbek toplumuna en iyi şekilde katkı sağlamaya kararlıyız".
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965780
BIST