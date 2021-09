***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/07/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCoca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd.Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuCoca-Cola markalarının Özbekistan'da şişeleme ve toptan dağıtımını yapmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi6.185.339.000 Uzbek SumEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.09.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı351.022 DolarBeher Payın Alış Fiyatı718,7 DolarToplam Tutar252.280.000 DolarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%57,1Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%57,1Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%57,1Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%9,7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%12,3Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiCCI, kendisinin sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübenin CCBU'nun satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıÖzbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar6 Ağustos 2021 tarihinde yapılan duyuruya göre CCİ, LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın (CCBU) özelleştirilmesine yönelik açık satış sürecinin kazananı olarak Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA) ile Hisse Alım Sözleşmesini imzalamıştır. Satın alma işlemi bugün itibariyle tüm ilgili hükümet ve mutad onayların alınmasını müteakiben resmen tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma çerçevesinde CCI, 252,28 milyon dolar karşılığında UzSAMA'nın CCBU'daki %57,118 hissesinin sahibi oldu. CCBU'nun kalan hisseleri ise dolaylı olarak The Coca-Cola Company'e ait bulunuyor. Coca-Cola İçecek ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın değerlendirmesi: "Bugün tarihsel ve kültürel bağlarıyla, kardeş ülkeler Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atmaktan gurur duyuyoruz. Anadolu Grubu Orta Asya'da uzun bir yatırım geçmişine sahip. Bölgenin potansiyeline her zaman inandık ve tüm yatırım kararlarımızda elde ettiğimiz sonuçlar, duyduğumuz bu güveni haklı çıkardı. Anadolu Grubu olarak yatırımlarımıza devam etmeyi ve hem Özbekistan halkı için istihdam yaratmayı hem de ülkenin ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz." CCİ CEO'su Burak Başarır'ın değerlendirmesi: "Açık satış sürecinin başarıyla sonuçlanmasından çok memnunuz ve CCBU'nun çoğunluk hissedarı olma fırsatına sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız. Bu satın alma, Coca-Cola Sistemi içindeki en güçlü ortaklardan biri olarak konumumuzu daha da sağlamlaştırırken, coğrafyalarımızdaki en iyi FMCG oyuncusu olma vizyonumuza da hizmet ediyor. Yerel bir Coca-Cola şişeleyicisi olarak CCBU'nun çalışanlarına ve tarihine büyük saygı duyuyoruz. Tüketicilerin, çalışanların, toplumun ve Özbek devletinin yararı doğrultusunda CCBU'nun işini ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, kısa ve orta vadede Özbek meşrubat pazarının sahip olduğu sürdürülebilir ve karlı büyüme potansiyeline de inancımız tam. Söz konusu potansiyel, kaliteli büyüme algoritmamızla da uyum içindedir. Özbekistan Orta Asya'da en kalabalık nüfus olup, alkolsüz içecek pazarında kişi başı tüketimin en düşük olduğu ülke konumundadır. CCI olarak yaklaşık 30 yıldır bu bölgede faaliyet gösterme deneyimimizden ve öğrendiklerimizden hareketle büyüme potansiyeli olan Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz." The Coca-Cola Company ("TCCC") Avrasya ve Orta Doğu Başkanı Evguenia Stoichkova'nın değerlendirmesi: "Coca-Cola, Özbekistan'daki tüketicilerine 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyor ve Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'a bize bu yolculuğumuzda verdiği kesintisiz destek için çok teşekkür ederiz. Özbekistan'da ve tüm dünyada The Coca-Cola Company ve şişeleyiciler arasında köprü görevini üstleniyoruz. CCI, Orta Asya'da büyümeye devam etmeye yönelik yaptığı yatırımlar ve oluşturduğu güçlü ekiplerle bizim için değerli bir ortak olmuştur. Özbekistan'daki bu satın alma işlemi bölgedeki faaliyetlerimizi büyütmek, güçlü ve değerli markalar inşa etmek ve tüketicilerimize tercih ettikleri içecekleri sunmak için büyük bir fırsat. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965780