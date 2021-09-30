***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/07/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCoca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd.Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuCoca-Cola markalarının Özbekistan'da şişeleme ve toptan dağıtımını yapmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi6.185.339.000 Uzbek SumEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.09.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı351.022 DolarBeher Payın Alış Fiyatı718,7 DolarToplam Tutar252.280.000 DolarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%57,1Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%57,1Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%57,1Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%9,7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%12,3Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiCCI, kendisinin sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübenin CCBU'nun satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıÖzbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarLLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan (CCBU) açık satış sürecinin resmi olarak tamamlanmasını müteakiben ticaret sicili tescil işlemleri Özbekistan Adalet Bakanlığı'na bağlı Kamu Hizmet Merkezi tarafından bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965957BIST