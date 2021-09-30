***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
30.09.2021 18:25
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd.Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Coca-Cola markalarının Özbekistan'da şişeleme ve toptan dağıtımını yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
6.185.339.000 Uzbek Sum
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
351.022 Dolar
Beher Payın Alış Fiyatı
718,7 Dolar
Toplam Tutar
252.280.000 Dolar
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%57,1
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%57,1
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%57,1
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%9,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%12,3
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
CCI, kendisinin sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübenin CCBU'nun satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan (CCBU) açık satış sürecinin resmi olarak tamamlanmasını müteakiben ticaret sicili tescil işlemleri Özbekistan Adalet Bakanlığı'na bağlı Kamu Hizmet Merkezi tarafından bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965957
BIST