***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
27.10.2021 18:28
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/10/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Waha Beverages B.V.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Holding Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
134,123,723 EUR
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.10.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
26,784,747 EUR
Beher Payın Alış Fiyatı
1,51 USD
Toplam Tutar
40,4 milyon ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%19,97
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,7
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
European Refreshments (%100 The Coca-Cola company iştiraki)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
The Coca-Cola Company CCI'ın %20,09 oranında hissedarıdır
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/10/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Coca-Cola Icecek A.Ş. (CCİ) The Coca-Cola Company ("TCCC") 100% iştiraki olan European Refreshments'ın (ER), Bağdat merkezli Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC'nin ("Al Waha") holding şirketi konumunda bulunan Waha Beverages B.V.'deki (Waha BV) %19,97 oranındaki azınlık payını aralarındaki 2013 tarihinde akdedilmiş olan hissedarlar sözleşmesinde bulunan ve 31 Aralık 2016 ile 31 Aralık 2022 arasında kullanılabilen satın alım opsiyonu hükümleri uyarınca satın almıştır. ER'ın ilgili satış opsiyonunu kullanma kararı uyarınca, ER, Waha BV'deki %19,97 oranındaki paylarını 40,4 milyon ABD Doları karşılığında CCİ'ye devretmiş ve tescil işlemi de tamamlanmıştır. Söz konusu devir işlemi sonucunda CCİ, doğrudan %100 pay sahipliği ile Waha BV'nin ve aynı zamanda Al Waha'nın tek hissedarı olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972973
BIST