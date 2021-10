***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/10/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıWaha Beverages B.V.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHolding ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi134,123,723 EUREdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.10.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı26,784,747 EURBeher Payın Alış Fiyatı1,51 USDToplam Tutar40,4 milyon ABD DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%19,97Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,7Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıEuropean Refreshments (%100 The Coca-Cola company iştiraki)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiThe Coca-Cola Company CCI'ın %20,09 oranında hissedarıdırVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/10/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarCoca-Cola Icecek A.Ş. (CCİ) The Coca-Cola Company ("TCCC") 100% iştiraki olan European Refreshments'ın (ER), Bağdat merkezli Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC'nin ("Al Waha") holding şirketi konumunda bulunan Waha Beverages B.V.'deki (Waha BV) %19,97 oranındaki azınlık payını aralarındaki 2013 tarihinde akdedilmiş olan hissedarlar sözleşmesinde bulunan ve 31 Aralık 2016 ile 31 Aralık 2022 arasında kullanılabilen satın alım opsiyonu hükümleri uyarınca satın almıştır. ER'ın ilgili satış opsiyonunu kullanma kararı uyarınca, ER, Waha BV'deki %19,97 oranındaki paylarını 40,4 milyon ABD Doları karşılığında CCİ'ye devretmiş ve tescil işlemi de tamamlanmıştır. Söz konusu devir işlemi sonucunda CCİ, doğrudan %100 pay sahipliği ile Waha BV'nin ve aynı zamanda Al Waha'nın tek hissedarı olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972973BIST