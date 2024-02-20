***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/11/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCoca-Cola Bangladesh Beverages LimitedEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuCoca-Cola markalarının Bangladeş'te şişeleme ve toptan dağıtımını yapmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi$83.287.771Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.02.2024Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları2 eşit taksitEdinilen Payların Nominal Tutarı$83.287.771Beher Payın Alış Fiyatı$1,56Toplam Tutar$130.000.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,0Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiCCI, sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, gelir artış yönetimi ve etkin operasyonel modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübe ile CCBB'nin satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıCoca-Cola Bangladesh Overseas Holding Private LimitedKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiCoca-Cola Bangladesh Overseas Holding Private Limited, The Coca-Cola Company'nin ("TCCC") %100 iştirakidir. TCCC aynı zamanda Coca-Cola İçecek'in %20 pay sahibi ve konsantre tedarikçisidir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/02/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akımları ve Benzer Şirket ÇarpanlarıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29.09.2023Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeloitteDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar$130.166.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar15 Şubat 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Coca-Cola İçecek A.Ş. ("CCI" veya "Şirketimiz") - tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı CCI International Holland B.V. ("CCIHBV") ile birlikte, The Coca-Cola Company'nin ("TCCC") bir bağlı ortaklığına ait olan Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited'deki ("CCBB") %100 hissesinin satın alınması için bir hisse alım sözleşmesi ("SPA") imzalamış idi.İşlem, Bangladeş otoriteleri nezdinde hisse devrinin tescil edilmesi ile birlikte 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Özkaynak değeri, üzerinde mutabık kalınan şirket değerinin kapanış denetim bulgularına göre düzenlenmesine tabi olacaktır.İşlemin tamamlanması ile CCI'nın CCBB'deki doğrudan ve dolaylı sahipliği %100 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250841BIST