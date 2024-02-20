***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
20.02.2024 18:14
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/11/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Coca-Cola markalarının Bangladeş'te şişeleme ve toptan dağıtımını yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
$83.287.771
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.02.2024
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
2 eşit taksit
Edinilen Payların Nominal Tutarı
$83.287.771
Beher Payın Alış Fiyatı
$1,56
Toplam Tutar
$130.000.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
CCI, sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, gelir artış yönetimi ve etkin operasyonel modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübe ile CCBB'nin satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Coca-Cola Bangladesh Overseas Holding Private Limited
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Coca-Cola Bangladesh Overseas Holding Private Limited, The Coca-Cola Company'nin ("TCCC") %100 iştirakidir. TCCC aynı zamanda Coca-Cola İçecek'in %20 pay sahibi ve konsantre tedarikçisidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/02/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akımları ve Benzer Şirket Çarpanları
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29.09.2023
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Deloitte
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
$130.166.000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
15 Şubat 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Coca-Cola İçecek A.Ş. ("CCI" veya "Şirketimiz") - tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı CCI International Holland B.V. ("CCIHBV") ile birlikte, The Coca-Cola Company'nin ("TCCC") bir bağlı ortaklığına ait olan Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited'deki ("CCBB") %100 hissesinin satın alınması için bir hisse alım sözleşmesi ("SPA") imzalamış idi.
İşlem, Bangladeş otoriteleri nezdinde hisse devrinin tescil edilmesi ile birlikte 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Özkaynak değeri, üzerinde mutabık kalınan şirket değerinin kapanış denetim bulgularına göre düzenlenmesine tabi olacaktır.
İşlemin tamamlanması ile CCI'nın CCBB'deki doğrudan ve dolaylı sahipliği %100 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250841
BIST