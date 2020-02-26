***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 12.245.010 10.623.385Satışların Maliyeti30 -8.038.410 -7.096.283TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.206.600 3.527.102BRÜT KAR (ZARAR)4.206.600 3.527.102Genel Yönetim Giderleri31 -526.483 -440.945Pazarlama Giderleri31 -2.075.254 -1.856.687Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 127.521 136.518Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -211.233 -97.425ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.521.151 1.268.563Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 14.384 8.170Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -11.375 -17.466Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -361 -882FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.523.799 1.258.385Finansman Gelirleri34 436.146 1.885.511Finansman Giderleri34 -771.018 -2.598.016SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.188.927 545.880Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-246.681 -194.448Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -281.007 -167.279Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 34.326 -27.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)942.246 351.432DÖNEM KARI (ZARARI)942.246 351.432Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-23.523 30.246Ana Ortaklık Payları37 965.769 321.186Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,03800000 0,01260000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.877.063 1.636.276Dönem Karı (Zararı)942.246 351.432Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)942.246 351.432Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.404.783 1.629.709Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 694.586 633.268Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler24.512 14.063Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 14.955 8.795Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.633 -12.198Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20, 33 5.924 17.466Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler112.576 82.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26 112.576 82.713Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 153.038 167.806Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-148.691 -215.825Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler301.729 383.631Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler166.301 535.851Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 361 882Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler246.681 194.448Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler5.451 -8.170Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 5.451 -8.170Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler33, 34 1.277 8.848İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-60.008 38.341Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-173.871 -84.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-83.149 -18.585İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-90.722 -65.737Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-71.246 -227.907Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler185.109 350.570İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)129.260 95.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)55.849 255.341Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.287.021 2.019.482Ödenen Faiz9 -314.969 -389.334Alınan Faiz148.691 215.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler26 -84.540 -84.579Vergi İadeleri (Ödemeleri)-274.237 -87.498Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)115.097 -37.620YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-829.751 -830.278Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.035 31.293Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-765.987 -857.646Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -641.709 -851.185Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21 -124.278 -6.461Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-88.799 -3.925FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-670.266 -3.568.139Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 1.289.319 1.095.143Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.474.225 -4.503.218Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.698 -52.119Türev Araçlardan Nakit Girişleri122.348Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-153.504Ödenen Temettüler29 -300.158 -230.293YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)377.046 -2.762.141Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi156.028 1.177.173NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)533.074 -1.584.968DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.289.734 3.874.702DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.822.808 2.289.734Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.822.808 2.289.734 3.874.702Finansal Yatırımlar7 109.962 21.163 17.237Vadeli Mevduatlar109.962 21.163 17.237Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar909.595 750.679 675.151İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 209.794 126.645 108.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 699.801 624.034 567.092Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar12 27.055 32.341 40.266İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.055 32.341 40.266Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar2.759 0 152Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 2.759 152Stoklar15 871.565 803.952 563.847Peşin Ödenmiş Giderler13 230.971 191.115 174.118İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler230.971 191.115 174.118Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar207.536 150.196 110.429Diğer Dönen Varlıklar28 282.676 298.066 249.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar282.676 298.066 249.358ARA TOPLAM5.464.927 4.537.246 5.705.260TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.464.927 4.537.246 5.705.260DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar38.512 38.013 12.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar38.512 38.013 12.602Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar20 6.899.240 6.489.084 5.257.963Kullanım Hakkı Varlıkları20 194.371 131.362 138.943Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.018.243 2.688.881 2.226.549Şerefiye22 843.828 819.446 719.392Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 2.174.415 1.869.435 1.507.157Peşin Ödenmiş Giderler243.400 258.476 191.784İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 243.400 258.476 191.784Ertelenmiş Vergi Varlığı36 101.062 10.911 1.648Diğer Duran Varlıklar28 643 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar643 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.494.828 9.617.370 7.829.489TOPLAM VARLIKLAR15.959.755 14.154.616 13.534.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar447.244 212.258 79.875İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 447.244 212.258 79.875Banka Kredileri445.370 210.448 78.283Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.874 1.810 1.592Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.045.955 733.726 2.745.166İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.045.955 733.726 2.745.166Banka Kredileri996.305 706.358 2.716.799Kiralama İşlemlerinden Borçlar49.650 27.368 28.367Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar1.481.248 1.294.354 955.589İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 437.117 328.134 244.587İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 1.044.131 966.220 711.002Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 44.548 34.743 39.593Diğer Borçlar12 373.311 288.103 232.418İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar373.311 288.103 232.418Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar8 3.704 13.485 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar3.704 13.485Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.229 10.932 4.842Kısa Vadeli Karşılıklar26 58.512 58.251 66.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar58.512 58.251 66.061Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 61.349 50.125 32.380İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler61.349 50.125 32.380ARA TOPLAM3.536.100 2.695.977 4.155.924TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.536.100 2.695.977 4.155.924UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.998.243 4.158.301 3.323.403İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 3.998.243 4.158.301 3.323.403Banka Kredileri3.825.175 4.022.525 3.190.310Kiralama İşlemlerinden Borçlar173.068 135.776 133.093Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar66.233 46.985 35.180İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 61.059 40.782 29.100İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.174 6.203 6.080Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar26 118.421 82.548 72.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar118.421 82.548 72.307Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 662.205 548.695 407.915Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler209.204 198.020 117.572İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler28 209.204 198.020 117.572TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.054.306 5.034.549 3.956.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.590.406 7.730.526 8.112.301ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.515.034 5.598.544 4.720.799Ödenmiş Sermaye29 254.371 254.371 254.371Sermaye Düzeltme Farkları-8.559 -8.559 -8.559Paylara İlişkin Primler (İskontolar)214.241 214.241 214.241Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-4.748 -4.748 22.353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.763 -10.247 -10.801Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.763 -10.247 -10.801Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.545 -20.029 -20.583Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.782 9.782 9.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.275.125 3.016.730 2.233.418Yabancı Para Çevrim Farkları3.699.139 3.161.714 2.208.371Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-424.014 -144.984 25.047Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-424.014 -144.984 25.047Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 184.044 155.300 136.553Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.652.554 1.660.270 1.643.156Net Dönem Karı veya Zararı965.769 321.186 236.067Kontrol Gücü Olmayan Paylar854.315 825.546 701.649TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.369.349 6.424.090 5.422.448TOPLAM KAYNAKLAR15.959.755 14.154.616 13.534.749Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 22.353 -20.583 9.782 2.208.338 25.047 136.553 1.656.568 237.627 4.735.738 703.855 5.439.593Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler33 -13.412 -1.560 -14.939 -2.206 -17.145Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar254.371 -8.559 214.241 22.353 -20.583 9.782 2.208.371 25.047 136.553 1.643.156 236.067 4.720.799 701.649 5.422.448Transferler18.747 -18.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)554 953.343 -170.031 236.067 85.119 1.105.052 160.919 1.265.971Dönem Karı (Zararı)321.186 321.186 30.246 351.432Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)554 953.343 -170.031 236.067 -236.067 783.866 130.673 914.539Kar Payları-200.206 -200.206 -30.087 -230.293Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-27.101 -27.101 -6.935 -34.036Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.161.714 -144.984 155.300 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.162.108 -144.984 155.300 1.675.242 326.778 5.619.502 831.234 6.450.736Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-394 -14.972 -5.592 -20.958 -5.688 -26.646Düzeltmelerden Sonraki Tutar254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.161.714 -144.984 155.300 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090Transferler28.744 -28.744Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.516 537.425 -279.030 321.186 644.583 1.216.648 28.769 1.245.417Dönem Karı (Zararı)965.769 965.769 -23.523 942.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.516 537.425 -279.030 321.186 -321.186 250.879 52.292 303.171Kar Payları-300.158 -300.158 -300.158Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)942.246 351.432DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.516 554Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.764 534Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.248 20Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.248 20Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar310.687 913.985Yabancı Para Çevrim Farkları589.717 1.084.016Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)589.717 1.084.016Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-357.889 -260.328Nak