***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.621.600 2.173.596Satışların Maliyeti-1.774.632 -1.480.767TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)846.968 692.829Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)846.968 692.829Genel Yönetim Giderleri-148.360 -114.321Pazarlama Giderleri-494.768 -422.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 54.299 17.782Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -76.447 -34.058ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)181.692 139.818Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 1.608 2.032Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -5.302 -1.570Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -1.611 -98FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)176.387 140.182Finansman Gelirleri20 285.581 122.636Finansman Giderleri20 -305.662 -239.545SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)156.306 23.273Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-59.466 -67.247Dönem Vergi (Gideri) Geliri-128.825 -69.895Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 69.359 2.648SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)96.840 -43.974DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 -2.441 730DÖNEM KARI (ZARARI)94.399 -43.244Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-32.587 -40.649Ana Ortaklık Payları23 126.986 -2.595Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00509000 -0,00013000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,00010000 0,00003000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI201.155 76.697Dönem Karı (Zararı)94.399 -43.244Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)96.840 -43.974Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -2.441 730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler312.601 379.587Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler184.242 163.530Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.891 -161Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.163 -91Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.574 -1.640Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,19 5.302 1.570Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.600 33.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler42.600 33.802Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler60.275 41.678Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -30.958 -41.255Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 91.233 82.933Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-42.281 75.231Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.350 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 1.611 98İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler1.611 98Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler59.521 67.441Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -1.608 -2.032Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.608 -2.032İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-146.949 -145.112Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-325.139 -371.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.552 -34.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-292.587 -337.702Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-272.212 -308.102Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler450.402 534.840İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)190.553 141.238İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)259.849 393.602Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları260.051 191.231Ödenen Faiz7 -123.045 -97.313Alınan Faiz38.629 41.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-34.274 -25.628Vergi İadeleri (Ödemeleri)-79.504 -35.207Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)139.298 2.359YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-476.464 -225.140Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.349 4.384Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-155.253 -178.964Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -147.920 -178.256Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -7.333 -708Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-326.560 -50.560FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-124.537 42.250Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 905.944 514.372Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.014.243 -468.097Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.238 -9.142Türev Araçlardan Nakit Girişleri5.117YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-399.846 -106.193Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi185.820 20.469NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-214.026 -85.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.822.808 2.289.734DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.608.782 2.204.010Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.608.782 2.822.808Finansal Yatırımlar5 436.522 109.962Vadeli Mevduatlar5 436.522 109.962Ticari Alacaklar1.230.571 909.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 242.346 209.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar988.225 699.801Diğer Alacaklar8 29.270 27.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 29.270 27.055Türev Araçlar6 12.544 2.759Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 12.544 2.759Stoklar1.144.355 871.565Peşin Ödenmiş Giderler9 244.786 230.971İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 244.786 230.971Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar194.609 207.536Diğer Dönen Varlıklar17 280.842 282.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 280.842 282.676ARA TOPLAM6.182.281 5.464.927Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21 5.995TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.188.276 5.464.927DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar39.620 38.512İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar39.620 38.512Türev Araçlar6 38Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 38Maddi Duran Varlıklar11 7.045.316 6.899.240Kullanım Hakkı Varlıkları11 192.765 194.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.044.626 3.018.243Şerefiye13 848.302 843.828Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.196.324 2.174.415Peşin Ödenmiş Giderler9 247.330 243.400İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 247.330 243.400Ertelenmiş Vergi Varlığı22 159.556 101.062TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.729.251 10.494.828TOPLAM VARLIKLAR16.917.527 15.959.755KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 750.345 447.244İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 750.345 447.244Banka Kredileri748.424 445.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.921 1.874Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları727.293 1.045.955İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 727.293 1.045.955Banka Kredileri674.018 996.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar53.275 49.650Ticari Borçlar1.933.026 1.481.248İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 631.291 437.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.301.735 1.044.131Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar41.817 44.548Diğer Borçlar8 509.348 373.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 509.348 373.311Türev Araçlar6 20.717 3.704Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 20.717 3.704Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31.169 20.229Kısa Vadeli Karşılıklar69.205 58.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar69.205 58.512Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler58.244 61.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 58.244 61.349ARA TOPLAM4.141.164 3.536.100Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler21 508TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.141.672 3.536.100UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.279.366 3.998.243İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.108.833 3.825.175Kiralama İşlemlerinden Borçlar170.533 173.068Ticari Borçlar61.704 66.233İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 57.439 61.059İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.265 5.174Türev Araçlar6 178Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 178Uzun Vadeli Karşılıklar119.702 118.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar119.702 118.421Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 676.148 662.205Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler229.483 209.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 229.483 209.204TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.366.581 5.054.306TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.508.253 8.590.406ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.542.627 6.515.034Ödenmiş Sermaye18 254.371 254.371Sermaye Düzeltme Farkları18 -8.559 -8.559Paylara İlişkin Primler (İskontolar)214.241 214.241Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-4.748 -4.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.763 -17.763Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.763 -17.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.545 -27.545Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.782 9.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.175.732 3.275.125Yabancı Para Çevrim Farkları3.748.107 3.699.139Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-572.375 -424.014Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-572.375 -424.014Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 184.044 184.044Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.618.323 1.652.554Net Dönem Karı veya Zararı126.986 965.769Kontrol Gücü Olmayan Paylar866.647 854.315TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.409.274 7.369.349TOPLAM KAYNAKLAR16.917.527 15.959.755Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.161.714 -144.984 155.300 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)378.969 -68.521 321.186 -323.781 307.853 14.145 321.998Dönem Karı (Zararı)-2.595 -2.595 -40.649 -43.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)378.969 -68.521 321.186 -321.186 310.448 54.794 365.242Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.447 126.986 126.986 -32.587 94.399Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)48.968 -148.361 965.769 -965.769 -99.393 44.919 -54.474Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.748.107 -572.375 184.044 2.618.323 126.986 6.542.627 866.647 7.409.274Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)94.399 -43.244DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-54.474 365.242Yabancı Para Çevrim Farkları93.887 433.763Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)93.887 433.763Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-190.091 -88.012Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-190.091 -88.012Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler41.730 19.491Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41.730 19.491DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-54.474 365.242TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.925 321.998Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.332 14.145Ana Ortaklık Payları27.593 307.853http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842885BIST