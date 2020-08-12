***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.234.337 6.010.442 3.612.737 3.836.845Satışların Maliyeti-4.123.923 -3.943.567 -2.349.291 -2.462.799TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.110.414 2.066.875 1.263.446 1.374.046BRÜT KAR (ZARAR)2.110.414 2.066.875 1.263.446 1.374.046Genel Yönetim Giderleri-321.826 -248.166 -173.466 -133.845Pazarlama Giderleri-972.387 -966.300 -477.619 -543.886Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 135.870 36.134 81.571 18.352Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -148.035 -139.809 -71.588 -105.751ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)804.036 748.734 622.344 608.916Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 71.078 3.255 69.470 1.223Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -15.152 -3.165 -9.850 -1.595Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -2.949 -146 -1.338 -48FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)857.013 748.678 680.626 608.496Finansman Gelirleri20 507.913 224.129 222.332 101.493Finansman Giderleri20 -602.123 -502.042 -296.461 -262.497SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)762.803 470.765 606.497 447.492Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-213.024 -123.480 -153.558 -56.233Dönem Vergi (Gideri) Geliri-256.875 -205.420 -128.050 -135.525Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 43.851 81.940 -25.508 79.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)549.779 347.285 452.939 391.259DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 -4.623 1.687 -2.182 957DÖNEM KARI (ZARARI)545.156 348.972 450.757 392.216Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.618 -59.711 39.205 -19.062Ana Ortaklık Payları23 538.538 408.683 411.552 411.278Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,02135000 0,01600000 0,01626000 0,01613000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,00018000 0,00007000 -0,00009000 0,00004000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI958.476 570.124Dönem Karı (Zararı)545.156 348.972Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)549.779 347.285Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -4.623 1.687Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler752.180 818.988Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler381.676 337.475Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler33.118 10.135Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler39.643 7.924Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.147 -954Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,19 -378 3.165Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler67.959 72.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler67.959 72.630Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler121.566 88.984Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -52.931 -72.668Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 174.497 161.652Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-35.078 182.511Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-50.838 47Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 12.296 47Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler26 -63.134Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 2.949 146İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler10 2.949 146Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler213.217 123.938Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 7.586 -3.255Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7,20 10.025 6.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-224.318 -376.625Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-768.978 -1.050.522İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.429 -130.543İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-754.549 -919.979Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-378.482 -595.920Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler669.075 1.089.729İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)163.765 195.782İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)505.310 893.947İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler254.067 180.088Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.073.018 791.335Ödenen Faiz7 -165.116 -159.528Alınan Faiz52.931 72.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-40.415 -37.624Vergi İadeleri (Ödemeleri)-29.485 -98.350Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)67.543 1.623YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-552.212 -510.310Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.715 11.415Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-339.267 -459.755Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -304.893 -413.138Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -34.374 -46.617Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-217.660 -61.970FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-569.525 -608.878Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.022.423 561.451Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.327.986 -804.729Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.748 -20.297Türev Araçlardan Nakit Çıkışları8.895 -45.145Ödenen Temettüler18 -239.109 -300.158YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-163.261 -549.064Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi318.107 107.710NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)154.846 -441.354DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.822.808 2.289.734DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.977.654 1.848.380Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.977.654 2.822.808Finansal Yatırımlar5 327.622 109.962Vadeli Mevduatlar327.622 109.962Ticari Alacaklar1.638.929 909.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 224.223 209.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.414.706 699.801Diğer Alacaklar8 29.786 27.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar29.786 27.055Türev Araçlar6 15.514 2.759Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15.514 2.759Stoklar1.256.194 871.565Peşin Ödenmiş Giderler9 205.205 230.971İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler205.205 230.971Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar141.018 207.536Diğer Dönen Varlıklar17 215.204 282.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar215.204 282.676ARA TOPLAM6.807.126 5.464.927Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21 48TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.807.174 5.464.927DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar41.423 38.512İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.423 38.512Türev Araçlar6 2.920Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar2.920Maddi Duran Varlıklar11 7.370.328 6.899.240Kullanım Hakkı Varlıkları11 195.234 194.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.298.342 3.018.243Şerefiye13 904.403 843.828Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.393.939 2.174.415Peşin Ödenmiş Giderler262.184 243.400İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 262.184 243.400Ertelenmiş Vergi Varlığı22 146.714 101.062TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.317.145 10.494.828TOPLAM VARLIKLAR18.124.319 15.959.755KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.135.197 447.244İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 1.135.197 447.244Banka Kredileri1.133.697 445.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.500 1.874Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 247.262 1.045.955İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 247.262 1.045.955Banka Kredileri190.956 996.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar56.306 49.650Ticari Borçlar2.157.007 1.481.248İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 602.448 437.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.554.559 1.044.131Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar34.753 44.548Diğer Borçlar8 658.745 373.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar658.745 373.311Türev Araçlar6 27.017 3.704Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar27.017 3.704Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü108.872 20.229Kısa Vadeli Karşılıklar89.702 58.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar89.702 58.512Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 65.866 61.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler65.866 61.349ARA TOPLAM4.524.421 3.536.100Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler21 491TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.524.912 3.536.100UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 4.449.158 3.998.243İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 4.449.158 3.998.243Banka Kredileri4.278.166 3.825.175Kiralama İşlemlerinden Borçlar170.992 173.068Ticari Borçlar63.320 66.233İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 59.493 61.059İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.827 5.174Uzun Vadeli Karşılıklar124.591 118.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar124.591 118.421Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 736.799 662.205Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 177.838 209.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler177.838 209.204TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.551.706 5.054.306TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.076.618 8.590.406ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.116.211 6.515.034Ödenmiş Sermaye18 254.371 254.371Sermaye Düzeltme Farkları18 -8.559 -8.559Paylara İlişkin Primler (İskontolar)214.241 214.241Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-4.748 -4.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.763 -17.763Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.763 -17.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.545 -27.545Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.782 9.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.576.873 3.275.125Yabancı Para Çevrim Farkları4.221.438 3.699.139Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-644.565 -424.014Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-644.565 -424.014Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 206.683 184.044Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.356.575 1.652.554Net Dönem Karı veya Zararı538.538 965.769Kontrol Gücü Olmayan Paylar931.490 854.315TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.047.701 7.369.349TOPLAM KAYNAKLAR18.124.319 15.959.755Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.162.108 -144.984 155.300 1.675.242 326.778 5.619.502 831.234 6.450.736Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-394 -14.972 -5.592 -20.958 -5.688 -26.646Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar3.161.714 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090Transferler28.744 -28.744 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)293.827 -148.690 321.186 87.497 553.820 -59.715 494.105Dönem Karı (Zararı)408.683 408.683 -59.711 348.972Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)293.827 -148.690 321.186 -321.186 145.137 -4 145.133Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-300.158 -300.158 -300.158Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-904 -904 904 0Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -5.652 -20.029 9.782 3.455.541 -293.674 184.044 1.652.554 408.683 5.851.302 766.735 6.618.037Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349Transferler22.639 -22.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)522.299 -220.551 965.769 -427.231 840.286 77.175 917.461Dönem Karı (Zararı)538.538 538.538 6.618 545.156Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)522.299 -220.551 965.769 -965.769 301.748 70.557 372.305Kar Payları-239.109 -239.109 -239.109Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 4.221.438 -644.565 206.683 2.356.575 538.538 7.116.211 931.490 8.047.701Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)545.156 348.972 450.757 392.216DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar372.305 145.133 426.777 -220.109Yabancı Para Çevrim Farkları592.856 293.823 498.967 -139.940Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)592.856 293.823 498.967 -139.940Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-283.010 -191.531 -92.919 -103.519Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-283.010 -191.531 -92.919 -103.519Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62.459 42.841 20.729 23.350Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri62.459 42.841 20.729 23.350DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)372.305 145.133 426.777 -220.109TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)917.461 494.105 877.534 172.107Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar77.175 -59.715 64.843 -73.860Ana Ortaklık Payları840.286 553.820 812.691 245.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868218BIST