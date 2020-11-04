***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11.206.893 9.858.293 4.972.556 3.847.851Satışların Maliyeti-7.178.692 -6.440.828 -3.054.769 -2.497.261TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.028.201 3.417.465 1.917.787 1.350.590BRÜT KAR (ZARAR)4.028.201 3.417.465 1.917.787 1.350.590Genel Yönetim Giderleri-472.506 -411.314 -150.680 -163.148Pazarlama Giderleri-1.529.946 -1.471.392 -557.559 -505.092Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 215.389 52.605 79.519 16.471Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -253.470 -157.053 -105.435 -17.244ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.987.668 1.430.311 1.183.632 681.577Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 80.940 3.869 9.862 614Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -17.399 -2.530 -2.247 635Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -3.214 -264 -265 -118FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.047.995 1.431.386 1.190.982 682.708Finansman Gelirleri20 832.061 311.476 324.148 87.347Finansman Giderleri20 -942.498 -561.102 -340.375 -59.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.937.558 1.181.760 1.174.755 710.995Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-450.637 -232.003 -237.613 -108.523Dönem Vergi (Gideri) Geliri-497.907 -308.823 -241.032 -103.403Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 47.270 76.820 3.419 -5.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.486.921 949.757 937.142 602.472DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 -4.422 3.646 201 1.959DÖNEM KARI (ZARARI)1.482.499 953.403 937.343 604.431Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar86.895 -11.751 80.277 47.960Ana Ortaklık Payları23 1.395.604 965.154 857.066 556.471Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,05503900 0,03779900 0,03368600 0,02179900Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,00017400 0,00014300 0,00000800 0,00007700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.599.314 1.738.769Dönem Karı (Zararı)1.482.499 953.403Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.486.921 949.757Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -4.422 3.646Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.241.949 1.111.674Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler584.001 508.953Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler55.375 26.644Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.975 25.216Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.119 -1.102Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,19 9.281 2.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler95.758 97.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler95.758 97.060Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler181.438 126.645Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -83.669 -105.901Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 265.107 232.546Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-115.759 112.345Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-26.779 60Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler45.267 60Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler26 -72.046 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 3.214 264İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler10 3.214 264Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler450.637 233.009Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -776 -3.869Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-776 -3.869Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7,20 14.840 10.563İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler33.796 -45.274Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-735.288 -763.653İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-109.303 -158.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-625.985 -605.226Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-239.807 -180.905Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler722.238 717.464İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)93.989 167.202İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)628.249 550.262İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler286.653 181.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)286.653 181.820Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.758.244 2.019.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-46.813 -50.802Vergi İadeleri (Ödemeleri)-156.922 -184.935Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)44.805 -45.297YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-553.186 -612.502Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.869 20.309Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.869 20.309Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-456.904 -653.509Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -412.442 -585.705Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -44.462 -67.804Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-112.151 20.698FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-881.719 -769.525Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.369.845 1.089.659Kredilerden Nakit Girişleri2.369.845 1.089.659Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.778.426 -1.258.910Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.778.426 -1.258.910Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-42.306 -29.248Türev Araçlardan Nakit Girişleri14.847 -109.969Ödenen Temettüler18 -239.109 -300.158Ödenen Faiz7 -290.239 -266.800Alınan Faiz83.669 105.901YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.164.409 356.742Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi622.947 77.520NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.787.356 434.262DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.822.808 2.289.734DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.610.164 2.723.996Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.610.164 2.822.808Finansal Yatırımlar5 222.113 109.962Vadeli Mevduatlar222.113 109.962Ticari Alacaklar1.605.908 909.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 319.097 209.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.286.811 699.801Diğer Alacaklar8 33.334 27.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.334 27.055Türev Araçlar6 27.480 2.759Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar27.480 2.759Stoklar1.094.085 871.565Peşin Ödenmiş Giderler9 296.150 230.971İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler296.150 230.971Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar208.029 207.536Diğer Dönen Varlıklar17 217.717 282.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar217.717 282.676ARA TOPLAM8.314.980 5.464.927TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.314.980 5.464.927DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar48.157 38.512İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar48.157 38.512Türev Araçlar6 4.091Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 4.091Maddi Duran Varlıklar11 8.061.458 6.899.240Kullanım Hakkı Varlıkları11 217.600 194.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.685.996 3.018.243Şerefiye13 1.028.869 843.828Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.657.127 2.174.415Peşin Ödenmiş Giderler263.793 243.400İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 263.793 243.400Ertelenmiş Vergi Varlığı22 153.734 101.062TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.434.829 10.494.828TOPLAM VARLIKLAR20.749.809 15.959.755KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 954.771 447.244İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 954.771 447.244Banka Kredileri953.606 445.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.165 1.874Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 262.160 1.045.955İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 262.160 1.045.955Banka Kredileri201.131 996.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar61.029 49.650Ticari Borçlar2.239.639 1.481.248İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 536.955 437.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.702.684 1.044.131Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar36.986 44.548Diğer Borçlar8 659.964 373.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar659.964 373.311Türev Araçlar6 64.373 3.704Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar64.373 3.704Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü193.225 20.229Kısa Vadeli Karşılıklar118.944 58.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar118.944 58.512Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 80.677 61.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler80.677 61.349ARA TOPLAM4.610.739 3.536.100TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.610.739 3.536.100UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 5.164.856 3.998.243İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 5.164.856 3.998.243Banka Kredileri4.967.389 3.825.175Kiralama İşlemlerinden Borçlar197.467 173.068Ticari Borçlar59.708 66.233İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 55.210 61.059İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.498 5.174Uzun Vadeli Karşılıklar136.740 118.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar136.740 118.421Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 838.701 662.205Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 202.939 209.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler202.939 209.204TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.402.944 5.054.306TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.013.683 8.590.406ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.586.710 6.515.034Ödenmiş Sermaye18 254.371 254.371Sermaye Düzeltme Farkları18 -8.559 -8.559Paylara İlişkin Primler (İskontolar)214.241 214.241Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-4.748 -4.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.763 -17.763Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.763 -17.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.545 -27.545Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.782 9.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.190.306 3.275.125Yabancı Para Çevrim Farkları5.061.043 3.699.139Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-870.737 -424.014Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-870.737 -424.014Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 206.683 184.044Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.356.575 1.652.554Net Dönem Karı veya Zararı1.395.604 965.769Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.149.416 854.315TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.736.126 7.369.349TOPLAM KAYNAKLAR20.749.809 15.959.755Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.162.108 -144.984 155.300 1.675.242 326.778 5.619.502 831.234 6.450.736Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-394 -14.972 -5.592 -20.958 -5.688 -26.646Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar3.161.714 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090Transferler28.744 -28.744Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)228.187 -190.159 321.186 643.968 1.003.182 -8.727 994.455Dönem Karı (Zararı)965.154 965.154 -11.751 953.403Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)228.187 -190.159 321.186 -321.186 38.028 3.024 41.052Kar Payları-300.158 -300.158 -300.158Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)820 820 -820 0Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -3.928 -20.029 9.782 3.389.901 -335.143 184.044 1.652.554 965.154 6.302.388 815.999 7.118.387Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349Transferler22.639 -22.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.361.904 -446.723 965.769 429.835 2.310.785 295.101 2.605.886Dönem Karı (Zararı)1.395.604 1.395.604 86.895 1.482.499Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.361.904 -446.723 965.769 -965.769 915.181 208.206 1.123.387Kar Payları-239.109 -239.109 -239.109Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 5.061.043 -870.737 206.683 2.356.575 1.395.604 8.586.710 1.149.416 9.736.126Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.482.499 953.403 937.343 604.431DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.123.387 41.052 751.082 -104.081Yabancı Para Çevrim Farkları1.570.110 231.211 977.255 -62.612Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.570.110 231.211 977.255 -62.612Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-573.083 -243.928 -290.074 -52.397Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-573.083 -243.928 -290.074 -52.397Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler126.360 53.769 63.901 10.928Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri126.360 53.769 63.901 10.928DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.123.387 41.052 751.082 -104.081TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.605.886 994.455 1.688.425 500.350Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar295.101 -8.727 217.926 50.988Ana Ortaklık Payları2.310.785 1.003.182 1.470.499 449.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886242BIST