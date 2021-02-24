***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 14.391.013 12.007.762Satışların Maliyeti30 -9.318.818 -7.826.810TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.072.195 4.180.952BRÜT KAR (ZARAR)5.072.195 4.180.952Genel Yönetim Giderleri31 -663.230 -526.483Pazarlama Giderleri31 -2.213.241 -2.053.436Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 250.857 127.521Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -303.451 -211.233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.143.130 1.517.321Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 16.863 14.384Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -101.394 -11.375Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -3.357 -361FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.055.242 1.519.969Finansman Gelirleri34 1.055.532 436.146Finansman Giderleri34 -1.344.624 -771.018SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.766.150 1.185.097Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-447.980 -245.857Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -398.292 -241.869Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -49.688 -3.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.318.170 939.240DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35 -3.964 3.006DÖNEM KARI (ZARARI)1.314.206 942.246Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar81.535 -23.523Ana Ortaklık Payları37 1.232.671 965.769Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,04861500 0,03784900Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,00015600 0,00011800Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu 1.318.170 939.240Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)35 -3.964 3.006Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.929.962 1.402.182Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 918.368 694.586Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler51.330 21.911Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile 20, 33 18.078 5.924Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler132.956 112.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26 132.956 112.576Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 202.119 155.507Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-149.394 -146.134Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler351.513 301.641Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler41.390 166.301Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler101.608 -16.853Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler46.167 -2.469Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler33 55.441 -14.384Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 3.357 361Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler447.980 246.681Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11.012 5.451Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 11.012 5.451Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler34 19.842 15.661İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler125.716 27.800Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-162.011 -171.270İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-86.290 -83.149İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-75.721 -88.121Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-176.023 -71.246Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler315.105 185.109İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.253 55.849İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)286.852 129.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler148.645 85.207Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)148.645 85.207Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.369.884 2.372.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler26 -112.299 -84.540Vergi İadeleri (Ödemeleri)-338.287 -274.237Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.552 18.705YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-555.948 -829.751Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.398 25.035Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-666.144 -765.987Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -592.425 -641.709Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21 -73.719 -124.278Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)86.798 -88.799FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-902.113 -823.351Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 2.612.986 1.289.319Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -3.011.249 -1.474.225Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-59.168 -31.698Türev Araçlardan Nakit Çıkışları20.976 -153.504Ödenen Temettüler29 -272.113 -300.158Ödenen Faiz9 -342.939 -299.219Alınan Faiz149.394 146.134YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.447.685 379.054Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi390.103 154.020NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.837.788 533.074DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.822.808 2.289.734DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.660.596 2.822.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.660.596 2.822.808Finansal Yatırımlar7 23.164 109.962Vadeli Mevduatlar23.164 109.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar1.034.748 909.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 296.085 209.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 738.663 699.801Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar12 33.876 27.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.876 27.055Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar36.216 2.759Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 36.216 2.759Stoklar15 1.041.025 871.565Peşin Ödenmiş Giderler13 303.213 230.971İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler303.213 230.971Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar248.651 207.536Diğer Dönen Varlıklar28 282.287 282.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar282.287 282.676ARA TOPLAM7.663.776 5.464.927TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.663.776 5.464.927DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar47.230 38.512İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar47.230 38.512Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar6.696 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 6.696Maddi Duran Varlıklar20 7.343.668 6.899.240Kullanım Hakkı Varlıkları20 193.812 194.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.447.193 3.018.243Şerefiye22 983.477 843.828Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 2.463.716 2.174.415Peşin Ödenmiş Giderler261.621 243.400İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 261.621 243.400Ertelenmiş Vergi Varlığı36 183.335 101.062Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR11.483.555 10.494.828TOPLAM VARLIKLAR19.147.331 15.959.755KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar985.021 447.244İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 985.021 447.244Banka Kredileri984.451 445.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar570 1.874Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları314.706 1.045.955İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 314.706 1.045.955Banka Kredileri258.507 996.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar56.199 49.650Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar1.837.208 1.481.248İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 479.707 437.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 1.357.501 1.044.131Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 50.009 44.548Diğer Borçlar12 518.142 373.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar518.142 373.311Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar8 58.166 3.704Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar58.166 3.704Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü62.430 20.229Kısa Vadeli Karşılıklar26 78.702 58.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar78.702 58.512Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 418.125 61.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler418.125 61.349ARA TOPLAM4.322.509 3.536.100TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.322.509 3.536.100UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.860.685 3.998.243İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 4.860.685 3.998.243Banka Kredileri4.681.884 3.825.175Kiralama İşlemlerinden Borçlar178.801 173.068Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar49.475 66.233İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 46.722 61.059İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.753 5.174Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar213.420 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 213.420Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar26 146.826 118.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar146.826 118.421Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 813.961 662.205Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.814 209.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler28 3.814 209.204TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.088.181 5.054.306TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.410.690 8.590.406ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.662.411 6.515.034Ödenmiş Sermaye29 254.371 254.371Sermaye Düzeltme Farkları-8.559 -8.559Paylara İlişkin Primler (İskontolar)214.241 214.241Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-4.748 -4.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.739 -17.763Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.739 -17.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.521 -27.545Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.782 9.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.435.916 3.275.125Yabancı Para Çevrim Farkları4.370.130 3.699.139Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-934.214 -424.014Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-934.214 -424.014Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 206.683 184.044Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.356.575 1.652.554Net Dönem Karı veya Zararı1.232.671 965.769Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.074.230 854.315TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.736.641 7.369.349TOPLAM KAYNAKLAR19.147.331 15.959.755Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.161.714 -144.984 155.300 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090Transferler28.744 -28.744Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.516 537.425 -279.030 321.186 644.583 1.216.648 28.769 1.245.417Dönem Karı (Zararı)965.769 965.769 -23.523 942.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.516 537.425 -279.030 321.186 -321.186 250.879 52.292 303.171Kar Payları-300.158 -300.158 -300.158Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349Transferler22.639 -22.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.976 670.991 -510.200 965.769 266.902 1.386.486 252.919 1.639.405Dönem Karı (Zararı)1.232.671 1.232.671 81.535 1.314.206Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.976 670.991 -510.200 965.769 -965.769 153.815 171.384 325.199Kar Payları-239.109 -239.109 -33.004 -272.113Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.314.206 942.246DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.976 -7.516Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.554 -9.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.578 2.248Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.578 2.248Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar332.175 310.687Yabancı Para Çevrim Farkları842.375 589.717Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)842.375 589.717Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-618.508 -357.769Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-618.508 -357.769Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler108.308 78.739Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri108.308 78.739DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)325.199 303.171TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.639.405 1.245.417Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar252.919 28.769Ana Ortaklık Payları1.386.486 1.216.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912519BIST