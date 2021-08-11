***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9.570.979 6.234.337 5.823.634 3.612.737Satışların Maliyeti-6.214.754 -4.190.981 -3.734.340 -2.390.939TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.356.225 2.043.356 2.089.294 1.221.798BRÜT KAR (ZARAR)3.356.225 2.043.356 2.089.294 1.221.798Genel Yönetim Giderleri-396.905 -321.826 -203.650 -173.466Pazarlama Giderleri-1.399.626 -972.387 -808.897 -497.934Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 132.366 135.870 51.982 81.571Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -132.165 -150.104 -56.388 -72.683ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.559.895 734.909 1.072.341 559.286Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 34.914 71.078 28.489 69.470Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -12.382 -15.152 -6.221 -9.850Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -3.237 -2.949 -2.904 -1.338FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.579.190 787.886 1.091.705 617.568Finansman Gelirleri20 704.427 507.913 225.986 222.332Finansman Giderleri20 -610.767 -602.123 -244.213 -296.461SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.672.850 693.676 1.073.478 543.439Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-424.382 -201.487 -247.497 -149.215Dönem Vergi (Gideri) Geliri-442.879 -193.508 -258.237 -105.134Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 18.497 -7.979 10.740 -44.081SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.248.468 492.189 825.981 394.224DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.623 -2.182DÖNEM KARI (ZARARI)1.248.468 487.566 825.981 392.042Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar124.115 5.851 104.816 38.800Ana Ortaklık Payları22 1.124.353 481.715 721.165 353.242Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,04420000 0,01912000 0,02835000 0,01397000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00000000 -0,00018000 0,00000000 -0,00009000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.654.776 1.110.018Dönem Karı (Zararı)1.248.468 487.566Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.248.468 492.189Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -4.623Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler904.952 809.770Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler506.543 450.803Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.070 33.118Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.144 39.643Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.563 -6.147Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.363 -378Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler85.336 67.959Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler85.336 67.959Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler151.920 121.566Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -75.415 -52.931Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 227.335 174.497Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-254.084 -35.078Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.482 -50.838Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-8.948 12.296Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler25 -3.534 -63.134Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 3.237 2.949Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler424.382 201.680Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.361 7.586Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -22.361 7.586Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 9.391 10.025İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-210.373 -184.925Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.634.815 -768.978İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)77.722 -14.429İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.712.537 -754.549Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-796.583 -378.482Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.812.756 677.100İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)366.237 163.765İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.446.519 513.335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler408.269 285.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)408.269 285.435Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.943.047 1.112.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-52.971 -40.415Vergi İadeleri (Ödemeleri)-260.279 -29.521Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24.979 67.543YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-573.850 -334.552Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.056 4.715Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.056 4.715Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-611.906 -339.267Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -574.359 -304.893Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -37.547 -34.374FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.457.634 -899.370Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.043.311 2.022.423Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.546.931 -2.327.986Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -59.656 -33.748Türev Araçlardan Nakit Girişleri153 8.895Ödenen Temettüler-772.703 -239.109Ödenen Faiz7 -219.579 -165.116Alınan Faiz75.415 52.931Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22.356 -217.660YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-376.708 -123.904Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi585.046 278.750NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)208.338 154.846DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.660.596 2.822.808DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.868.934 2.977.654Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.868.934 4.660.596Finansal Yatırımlar5 808 23.164Vadeli Mevduatlar5 808 23.164Ticari Alacaklar2.662.419 1.092.390İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 218.363 296.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.444.056 796.305Diğer Alacaklar8 30.477 33.876İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 30.477 33.876Türev Araçlar6 57.083 36.216Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 57.083 36.216Stoklar1.835.045 1.041.025Peşin Ödenmiş Giderler9 417.348 298.718İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 417.348 298.718Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar199.692 248.651Diğer Dönen Varlıklar17 291.143 282.287İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 291.143 282.287ARA TOPLAM10.362.949 7.716.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.362.949 7.716.923DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar69.350 47.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar69.350 47.230Türev Araçlar6 13.311 6.696Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 13.311 6.696Maddi Duran Varlıklar11 8.534.259 7.343.668Kullanım Hakkı Varlıkları11 191.694 193.812Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.061.151 3.447.193Şerefiye13 1.169.985 983.477Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.891.166 2.463.716Peşin Ödenmiş Giderler9 123.879 208.474İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 123.879 208.474Ertelenmiş Vergi Varlığı21 261.552 183.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.255.196 11.430.408TOPLAM VARLIKLAR23.618.145 19.147.331KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 617.879 985.021İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 617.879 985.021Banka Kredileri7 617.879 984.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 570Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 379.481 314.706İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 379.481 314.706Banka Kredileri327.145 258.507Kiralama İşlemlerinden Borçlar52.336 56.199Ticari Borçlar3.585.718 1.837.208İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 793.814 479.707İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.791.904 1.357.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar39.536 50.009Diğer Borçlar8 983.037 518.142İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 983.037 518.142Türev Araçlar6 2.018 58.166Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 2.018 58.166Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü158.442 62.430Kısa Vadeli Karşılıklar128.760 78.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar128.760 78.702Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 482.097 418.125ARA TOPLAM6.376.968 4.322.509TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.376.968 4.322.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 5.483.852 4.860.685İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 5.483.852 4.860.685Banka Kredileri5.298.710 4.681.884Kiralama İşlemlerinden Borçlar185.142 178.801Ticari Borçlar100.187 49.475İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 98.852 46.722İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.335 2.753Türev Araçlar6 282.224 213.420Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 282.224 213.420Uzun Vadeli Karşılıklar158.488 146.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar158.488 146.826Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 914.762 813.961Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 1.626 3.814TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.941.139 6.088.181TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.318.107 10.410.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.956.688 7.662.411Ödenmiş Sermaye18 254.371 254.371Sermaye Düzeltme Farkları18 -8.559 -8.559Paylara İlişkin Primler (İskontolar)98.792 214.241Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-4.748 -4.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.739 -24.739Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.739 -24.739Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.521 -34.521Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.782 9.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.318.117 3.435.916Yabancı Para Çevrim Farkları5.632.826 4.370.130Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.314.709 -934.214Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-176.185 -141.940Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.138.524 -792.274Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 275.363 206.683Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.923.738 2.356.575Net Dönem Karı veya Zararı1.124.353 1.232.671Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.343.350 1.074.230TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.300.038 8.736.641TOPLAM KAYNAKLAR23.618.145 19.147.331Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349Transferler22.639 -22.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)521.238 -220.551 481.715 782.402 76.365 858.767Dönem Karı (Zararı)481.715 481.715 5.851 487.566Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)521.238 -220.551 300.687 70.514 371.201Kar Payları-239.109 -239.109 -239.109Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 4.220.377 -644.565 206.683 1.629.915 1.208.375 7.058.327 930.680 7.989.007Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641Transferler68.680 -68.680Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.262.696 -380.495 1.232.671 -108.318 2.006.554 329.546 2.336.100Dönem Karı (Zararı)1.124.353 1.124.353 124.115 1.248.468Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.262.696 -380.495 1.232.671 -1.232.671 882.201 205.431 1.087.632Kar Payları-115.449 -596.828 -712.277 -60.426 -772.703Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 98.792 -4.748 -34.521 9.782 5.632.826 -1.314.709 275.363 2.923.738 1.124.353 8.956.688 1.343.350 10.300.038Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.248.468 487.566 825.981 392.042DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.087.632 371.201 180.136 425.930Yabancı Para Çevrim Farkları1.468.127 591.752 256.950 498.121Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.468.127 591.752 256.950 498.121Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-43.090 5.020 14.514 11.243Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-43.090 5.020 14.514 11.243Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-432.812 -288.030 -113.392 -104.163Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-432.812 -288.030 -113.392 -104.163Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler95.407 62.459 22.064 20.729Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri95.407 62.459 22.064 20.729DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.087.632 371.201 180.136 425.930TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.336.100 858.767 1.006.117 817.972Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar329.546 76.365 128.041 64.417Ana Ortaklık Payları2.006.554 782.402 878.076 753.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957390BIST