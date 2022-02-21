***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 21.929.535 14.391.013Satışların Maliyeti30 -14.212.544 -9.318.818TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.716.991 5.072.195BRÜT KAR (ZARAR)7.716.991 5.072.195Genel Yönetim Giderleri31 -932.588 -663.230Pazarlama Giderleri31 -3.291.984 -2.213.241Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 521.765 250.857Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -580.356 -303.451ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.433.828 2.143.130Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 195.647 16.863Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -278.457 -101.394Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -3.674 -3.357FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.347.344 2.055.242Finansman Gelirleri34 2.117.615 1.055.532Finansman Giderleri34 -1.892.882 -1.344.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.572.077 1.766.150Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.151.240 -447.980Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -767.625 -398.292Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -383.615 -49.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.420.837 1.318.170DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.964DÖNEM KARI (ZARARI)2.420.837 1.314.206Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar149.425 81.535Ana Ortaklık Payları36 2.271.412 1.232.671Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,08929500 0,04861500Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00000000 -0,00015600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.956.991 2.906.017Dönem Karı (Zararı)2.420.837 1.314.206Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.420.837 1.318.170Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -3.964Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.151.490 1.929.962Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 1.100.337 918.368Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmelereltmeler11 -26.113 36.858Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 6.531 -3.606Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33 263.537 18.078Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler159.642 132.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26 159.642 132.956Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 373.434 202.119Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-157.030 -149.394Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler530.464 351.513Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-696.634 41.390Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-40.390 101.608Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-22.398 46.167Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler33 -17.992 55.441Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 3.674 3.357Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.151.240 447.980Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -162.735 11.012Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 -162.735 11.012Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler34 18.967 19.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler598.696 180.449Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-802.455 -162.011İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)64.390 -86.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-866.845 -75.721Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.262.929 -176.023Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.239.522 369.838İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)724.964 341.585İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.514.558 28.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler424.558 148.645Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)424.558 148.645Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.171.023 3.424.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler26 -129.684 -112.299Vergi İadeleri (Ödemeleri)-759.704 -338.287Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-324.644 -68.014YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.926.546 -555.948Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları3 -2.795.690Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri225.373 23.398Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.305.749 -666.144Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -1.200.373 -592.425Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21 -105.376 -73.719Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-50.480 86.798FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.253.036 -921.911Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -393.687Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 1.388.550 2.612.986Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.960.516 -3.011.249Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -130.035 -78.966Türev Araçlardan Nakit Girişleri4.523 20.976Ödenen Temettüler-794.574 -272.113Ödenen Faiz-524.327 -342.939Alınan Faiz157.030 149.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.222.591 1.428.158Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.703.598 409.630NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-518.993 1.837.788DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.660.596 2.822.808DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.141.603 4.660.596Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.141.603 4.660.596Finansal Yatırımlar7 73.644 23.164Vadeli Mevduatlar7 73.644 23.164Ticari Alacaklar1.870.226 1.092.390İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 231.693 296.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 1.638.533 796.305Diğer Alacaklar12 23.205 33.876İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 23.205 33.876Türev Araçlar8 41.102 36.216Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 41.102 36.216Stoklar15 2.500.771 1.041.025Peşin Ödenmiş Giderler13 1.220.514 298.718İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.220.514 298.718Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar336.701 248.651Diğer Dönen Varlıklar28 505.638 282.287İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar28 505.638 282.287ARA TOPLAM10.713.404 7.716.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.713.404 7.716.923DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar94.315 47.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar94.315 47.230Türev Araçlar8 0 6.696Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 6.696Maddi Duran Varlıklar20 12.002.586 7.343.668Kullanım Hakkı Varlıkları20 252.641 193.812Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.328.997 3.447.193Şerefiye22 5.072.775 983.477Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 4.256.222 2.463.716Peşin Ödenmiş Giderler68.797 208.474İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 68.797 208.474Ertelenmiş Vergi Varlığı35 325.501 183.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.072.837 11.430.408TOPLAM VARLIKLAR32.786.241 19.147.331KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar830.114 985.021İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 830.114 985.021Banka Kredileri830.114 984.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar570Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 537.671 314.706İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 537.671 314.706Banka Kredileri481.461 258.507Kiralama İşlemlerinden Borçlar56.210 56.199Ticari Borçlar3.957.019 1.837.208İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 936.441 479.707İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 3.020.578 1.357.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 77.394 50.009Diğer Borçlar1.333.443 518.142İlişkili Taraflara Diğer Borçlar37 405.006 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 928.437 518.142Türev Araçlar8 151.678 58.166Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 151.678 58.166Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü115.949 62.430Kısa Vadeli Karşılıklar26 171.694 78.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar171.694 78.702Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler307.540 418.125İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 307.540 418.125ARA TOPLAM7.482.502 4.322.509TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.482.502 4.322.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.023.148 4.860.685İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 8.023.148 4.860.685Banka Kredileri7.759.678 4.681.884Kiralama İşlemlerinden Borçlar263.470 178.801Ticari Borçlar2.001 2.753İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.001 2.753Diğer Borçlar0 46.722İlişkili Taraflara Diğer Borçlar46.722Türev Araçlar8 708.423 213.420Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 708.423 213.420Uzun Vadeli Karşılıklar26 236.176 146.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar236.176 146.826Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.364.149 813.961Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 3.814İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.814TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.333.897 6.088.181TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.816.399 10.410.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.055.214 7.662.411Ödenmiş Sermaye29 254.371 254.371Sermaye Düzeltme Farkları-8.559 -8.559Paylara İlişkin Primler (İskontolar)98.792 214.241Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-4.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-72.144 -24.739Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-72.144 -24.739Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-81.926 -34.521Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.782 9.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.365.831 3.435.916Yabancı Para Çevrim Farkları10.904.236 4.370.130Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.538.405 -934.214Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-670.341 -141.940Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.868.064 -792.274Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 281.858 206.683Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.863.653 2.356.575Net Dönem Karı veya Zararı2.271.412 1.232.671Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.914.628 1.074.230TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.969.842 8.736.641TOPLAM KAYNAKLAR32.786.241 19.147.331Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349Transferler22.639 -22.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.976 670.991 -510.200 965.769 266.902 1.386.486 252.919 1.639.405Dönem Karı (Zararı)1.232.671 1.232.671 81.535 1.314.206Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.976 670.991 -510.200 965.769 -965.769 153.815 171.384 325.199Kar Payları-239.109 -239.109 -33.004 -272.113Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641Transferler75.175 -75.175Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.405 6.534.106 -2.604.191 1.232.671 1.038.741 6.153.922 941.082 7.095.004Dönem Karı (Zararı)2.271.412 2.271.412 149.425 2.420.837Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.405 6.534.106 -2.604.191 1.232.671 -1.232.671 3.882.510 791.657 4.674.167Kar Payları-115.449 -596.828 -712.277 -82.297 -794.574Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-53.590 -53.590 -18.387 -71.977Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.748 4.748 4.748Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 98.792 0 -81.926 9.782 10.904.236 -3.538.405 281.858 2.863.653 2.271.412 13.055.214 1.914.628 14.969.842Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.420.837 1.314.206DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-47.405 -6.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-58.469 -8.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 11.064 1.578Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 11.064 1.578Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.721.572 332.175Yabancı Para Çevrim Farkları7.325.763 842.375Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)7.325.763 842.375Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-538.374 -171.359Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-538.374 -171.359Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.594.738 -447.149Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.594.738 -447.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 528.921 108.308Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 528.921 108.308DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.674.167 325.199TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.095.004 1.639.405Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar941.082 252.919Ana Ortaklık Payları6.153.922 1.386.486http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003319BIST