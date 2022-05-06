***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8.665.426 3.747.345Satışların Maliyeti-5.821.630 -2.480.414TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.843.796 1.266.931BRÜT KAR (ZARAR)2.843.796 1.266.931Genel Yönetim Giderleri-364.179 -193.255Pazarlama Giderleri-1.153.441 -590.729Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 252.160 80.384Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -250.342 -75.777ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.327.994 487.554Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 37.474 6.425Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -313 -6.161Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -205 -333FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.364.950 487.485Finansman Gelirleri20 1.135.370 478.441Finansman Giderleri20 -1.344.476 -366.554SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.155.844 599.372Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-454.933 -176.885Dönem Vergi (Gideri) Geliri-399.087 -184.642Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -55.846 7.757SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)700.911 422.487DÖNEM KARI (ZARARI)700.911 422.487Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar70.971 19.299Ana Ortaklık Payları22 629.940 403.188Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,02476500 0,01585000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.840 557.188Dönem Karı (Zararı)700.911 422.487Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)700.911 422.487Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.057.043 373.976Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler394.805 250.298Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-32.701 7.528Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-12.095 12.819Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-270 -1.716Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-20.336 -3.575Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler71.831 48.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler71.831 48.029Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler316.322 75.722Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -31.040 -47.514Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 347.362 123.236Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-61.898 -191.064Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-75.927 -1.491Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-75.927 -1.491Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 205 333Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler454.933 176.885Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -16.825 3.311Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -16.825 3.311Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.298 4.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.613.247 -61.252Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.083.613 -791.697İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-75.845 36.762İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.007.768 -828.459Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.520.855 -360.509Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.621.666 865.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)706.591 218.426İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.915.075 647.491İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler369.555 225.037Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)369.555 225.037Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları144.707 735.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-56.286 -39.302Vergi İadeleri (Ödemeleri)-261.187 -130.865Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)219.606 -7.856YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.310.316 -276.583Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.833 3.302Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-867.092 -296.222Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -835.897 -282.730Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -31.195 -13.492Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-478.057 16.337FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.279.144 -785.072Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.873Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 8.772.787 186.554Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -4.100.649 -611.109Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -42.539 -38.384Türev Araçlardan Nakit Girişleri9.075 -521Ödenen Temettüler-211.167Ödenen Faiz7 -311.697 -157.959Alınan Faiz31.040 47.514YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.015.668 -504.467Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi665.870 460.751NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.681.538 -43.716DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.141.603 4.660.596DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.823.141 4.616.880Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.823.141 4.141.603Finansal Yatırımlar5 551.701 73.644Ticari Alacaklar3.965.934 1.870.226İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 307.538 231.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.658.396 1.638.533Diğer Alacaklar8 28.178 23.205İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 28.178 23.205Türev Araçlar6 181.913 41.102Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 181.913 41.102Stoklar5.021.896 2.500.771Peşin Ödenmiş Giderler9 972.052 1.220.514İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 972.052 1.220.514Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar309.690 336.701Diğer Dönen Varlıklar17 511.640 505.638İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 511.640 505.638ARA TOPLAM19.366.145 10.713.404TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.366.145 10.713.404DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar99.374 94.315İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar99.374 94.315Türev Araçlar6 11.036 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 11.036 0Maddi Duran Varlıklar11 13.154.453 12.002.586Kullanım Hakkı Varlıkları11 261.706 252.641Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.847.029 9.328.997Şerefiye13 5.315.050 5.072.775Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.531.979 4.256.222Peşin Ödenmiş Giderler9 119.781 68.797İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 119.781 68.797Ertelenmiş Vergi Varlığı21 397.364 325.501TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.890.743 22.072.837TOPLAM VARLIKLAR43.256.888 32.786.241KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.604.995 830.114İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 1.604.995 830.114Banka Kredileri7 1.604.995 830.114Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 646.300 537.671İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 646.300 537.671Banka Kredileri586.727 481.461Kiralama İşlemlerinden Borçlar59.573 56.210Ticari Borçlar6.794.955 3.957.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 1.866.347 936.441İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.928.608 3.020.578Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar78.230 77.394Diğer Borçlar1.400.809 1.333.443İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 84.740 405.006İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.316.069 928.437Türev Araçlar6 153.827 151.678Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 153.827 151.678Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü235.753 115.949Kısa Vadeli Karşılıklar212.517 171.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar212.517 171.694Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 282.217 307.540İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 282.217 307.540ARA TOPLAM11.409.603 7.482.502TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.409.603 7.482.502UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 13.076.496 8.023.148İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.076.496 8.023.148Banka Kredileri12.799.603 7.759.678Kiralama İşlemlerinden Borçlar276.893 263.470Ticari Borçlar2.150 2.001İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.150 2.001Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar248.775 236.176Türev Araçlar6 655.420 708.423Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 655.420 708.423Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.481.560 1.364.149TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.464.401 10.333.897TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.874.004 17.816.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.251.301 13.055.214Ödenmiş Sermaye18 254.371 254.371Sermaye Düzeltme Farkları18 -8.559 -8.559Paylara İlişkin Primler (İskontolar)98.792 98.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-72.144 -72.144Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-72.144 -72.144Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-81.926 -81.926Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.782 9.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.931.978 7.365.831Yabancı Para Çevrim Farkları11.895.077 10.904.236Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.963.099 -3.538.405Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-487.588 -670.341Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.475.511 -2.868.064Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 282.565 281.858Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.134.358 2.863.653Net Dönem Karı veya Zararı629.940 2.271.412Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.131.583 1.914.628TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.382.884 14.969.842TOPLAM KAYNAKLAR43.256.888 32.786.241Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641Transferler19.841 -19.841 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.028.970 -303.681 1.232.671 -829.483 1.128.477 201.505 1.329.982Dönem Karı (Zararı)0 403.188 403.188 19.299 422.487Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.028.970 -303.681 1.232.671 -1.232.671 725.289 182.206 907.495Kar Payları-211.167 0 -211.167 0 -211.167Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 5.399.100 -1.237.895 226.524 3.358.238 403.188 8.579.721 1.275.735 9.855.456Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 10.904.236 -3.538.405 281.858 2.863.653 2.271.412 13.055.214 1.914.628 14.969.842Transferler707 -707 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)990.841 -424.694 2.271.412 -1.641.472 1.196.087 216.955 1.413.042Dönem Karı (Zararı)0 629.940 629.940 70.971 700.911Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)990.841 -424.694 2.271.412 -2.271.412 566.147 145.984 712.131Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 11.895.077 -3.963.099 282.565 5.134.358 629.940 14.251.301 2.131.583 16.382.884Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)700.911 422.487DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar712.131 907.495Yabancı Para Çevrim Farkları1.136.825 1.211.176Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.136.825 1.211.176Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)225.102 -57.604Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)225.102 -57.604Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-759.309 -319.420Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-759.309 -319.420Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler109.513 73.343Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri109.513 73.343DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)712.131 907.495TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.413.042 1.329.982Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar216.955 201.505Ana Ortaklık Payları1.196.087 1.128.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027361BIST