***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat40.771.531 16.365.081 17.412.583 6.794.102Satışların Maliyeti-27.372.566 -10.581.196 -11.519.435 -4.366.442TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.398.965 5.783.885 5.893.148 2.427.660BRÜT KAR (ZARAR)13.398.965 5.783.885 5.893.148 2.427.660Genel Yönetim Giderleri-1.337.425 -587.141 -528.265 -190.236Pazarlama Giderleri-5.099.248 -2.291.138 -2.096.229 -891.512Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 653.926 179.550 19.869 47.184Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -598.184 -171.481 -44.354 -39.316ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.018.034 2.913.675 3.244.169 1.353.780Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 216.280 195.617 8.424 160.703Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -2.593 -224.218 -1.439 -211.836Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -2.780 -3.445 -1.111 -208FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.228.941 2.881.629 3.250.043 1.302.439Finansman Gelirleri20 2.420.589 968.848 724.544 264.421Finansman Giderleri20 -3.309.144 -987.095 -1.079.074 -376.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.340.386 2.863.382 2.895.513 1.190.532Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.346.581 -622.966 -975.361 -198.584Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.686.423 -660.356 -566.425 -217.477Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -660.158 37.390 -408.936 18.893SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.993.805 2.240.416 1.920.152 991.948DÖNEM KARI (ZARARI)3.993.805 2.240.416 1.920.152 991.948Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar311.816 200.303 101.291 76.188Ana Ortaklık Payları22 3.681.989 2.040.113 1.818.861 915.760Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,14474900 0,08020200 0,07150400 0,03600100Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.460.218 3.703.642Dönem Karı 3.993.805 2.240.416Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.993.805 2.240.416Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.623.790 1.557.378Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.316.883 775.485Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-40.234 204.907Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.037 -9.643Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.666 3.628Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -35.531 210.922Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler192.929 116.804Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler192.929 116.804Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.049.398 269.947Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -151.394 -106.189Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 1.200.792 376.136Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler47.996 -248.773Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-135.023 -39.569Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-135.023 -18.791Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-20.778Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 2.780 3.445Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.346.581 622.966Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -178.156 -161.543Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -178.156 -161.543Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7 20.636 13.709İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.315.442 260.550Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.474.532 -1.302.615İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-412.758 36.990İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.061.774 -1.339.605Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.473.794 -381.142Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.889.305 1.517.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)974.845 231.133İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.914.460 1.286.274İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler743.579 426.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)743.579 426.900Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.302.153 4.058.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-75.492 -57.040Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.150.320 -427.275Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-616.123 129.613YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.056.790 -2.764.515Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.157.878Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri226.375 203.622Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.472.938 -831.247Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.328.914 -769.488Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -144.024 -61.759Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-810.227 20.988FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.014.760 -1.826.524Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 13.784.165 1.096.716Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -7.994.931 -1.755.070Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -99.331 -77.656Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-118.673 -664Ödenen Temettüler-600.965 -794.574Ödenen Faiz7 -1.028.026 -401.465Alınan Faiz151.394 106.189Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-78.873YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.418.188 -887.397Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.207.868 754.724NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.626.056 -132.673DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.141.603 4.660.596DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.767.659 4.527.923Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.767.659 4.141.603Finansal Yatırımlar5 883.871 73.644Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 125.490 62.068Vadeli Mevduatlar5 758.381 11.576Ticari Alacaklar5.346.795 1.870.226İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 644.451 231.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.702.344 1.638.533Diğer Alacaklar8 40.136 23.205İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 40.136 23.205Türev Araçlar6 2.482 41.102Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 2.482 41.102Stoklar5.977.231 2.500.771Peşin Ödenmiş Giderler9 1.577.306 1.220.514İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.577.306 1.220.514Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar68.994 336.701Diğer Dönen Varlıklar17 709.950 505.638İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 709.950 505.638ARA TOPLAM27.374.424 10.713.404TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.374.424 10.713.404DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar103.669 94.315İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar103.669 94.315Maddi Duran Varlıklar11 15.970.235 12.002.586Kullanım Hakkı Varlıkları11 303.302 252.641Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.664.401 9.804.656Şerefiye13 2.890.904 2.377.377Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.773.497 7.427.279Peşin Ödenmiş Giderler9 137.647 68.797İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 137.647 68.797Ertelenmiş Vergi Varlığı21 556.049 325.501TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.735.303 22.548.496TOPLAM VARLIKLAR57.109.727 33.261.900KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 3.010.042 830.114İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 3.010.042 830.114Banka Kredileri7 3.010.042 830.114Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.110.620 537.671İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.110.620 537.671Banka Kredileri7 3.041.359 481.461Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 69.261 56.210Ticari Borçlar8.081.114 3.957.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 2.169.918 936.441İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.911.196 3.020.578Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar92.397 77.394Diğer Borçlar1.818.390 1.333.443İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 128.297 405.006İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.690.093 928.437Türev Araçlar6 147.769 151.678Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 147.769 151.678Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü409.517 115.949Kısa Vadeli Karşılıklar496.713 316.167Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar337.104 171.694Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar159.609 144.473Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 172.024 163.067İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 172.024 163.067ARA TOPLAM17.338.586 7.482.502TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.338.586 7.482.502UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 14.227.800 8.023.148İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 14.227.800 8.023.148Banka Kredileri7 13.918.252 7.759.678Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 309.548 263.470Ticari Borçlar2.481 2.001İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.481 2.001Türev Araçlar6 741.159 708.423Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 741.159 708.423Uzun Vadeli Karşılıklar283.672 236.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar283.672 236.176Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 2.514.339 1.839.808TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.769.451 10.809.556TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.108.037 18.292.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.405.047 13.055.214Ödenmiş Sermaye18 254.371 254.371Sermaye Düzeltme Farkları18 -8.559 -8.559Paylara İlişkin Primler (İskontolar)98.792 98.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-72.144 -72.144Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-72.144 -72.144Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-81.926 -81.926Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.782 9.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.634.188 7.365.831Yabancı Para Çevrim Farkları17.210.830 10.904.236Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.576.642 -3.538.405Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-816.467 -670.341Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.760.175 -2.868.064Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 341.335 281.858Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.475.075 2.863.653Net Dönem Karı veya Zararı3.681.989 2.271.412Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.596.643 1.914.628TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.001.690 14.969.842TOPLAM KAYNAKLAR57.109.727 33.261.900Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641Transferler68.680 -68.680 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.364.865 -443.536 1.232.671 807.442 2.961.442 374.384 3.335.826Dönem Karı (Zararı)2.040.113 2.040.113 200.303 2.240.416Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.364.865 -443.536 1.232.671 -1.232.671 921.329 174.081 1.095.410Kar Payları-115.449 -596.828 -712.277 -82.297 -794.574Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 98.792 -4.748 -34.521 9.782 5.734.995 -1.377.750 275.363 2.923.738 2.040.113 9.911.576 1.366.317 11.277.893Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 10.904.236 -3.538.405 281.858 2.863.653 2.271.412 13.055.214 1.914.628 14.969.842Transferler59.477 -59.477Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.306.594 -3.038.237 2.271.412 1.410.577 6.950.346 682.467 7.632.813Dönem Karı (Zararı)3.681.989 3.681.989 311.816 3.993.805Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.306.594 -3.038.237 2.271.412 -2.271.412 3.268.357 370.651 3.639.008Kar Payları-600.513 -600.513 -452 -600.965Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 98.792 -81.926 9.782 17.210.830 -6.576.642 341.335 4.475.075 3.681.989 19.405.047 2.596.643 22.001.690Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.993.805 2.240.416 1.920.152 991.948DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.639.008 1.095.410 1.277.604 7.779Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları6.677.245 1.538.946 2.434.133 70.819Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)6.677.245 1.538.946 2.434.133 70.819Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-193.175 -44.481 -92.946 -1.391Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-193.175 -44.481 -92.946 -1.391Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.615.138 -499.243 -1.380.365 -66.430Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.615.138 -499.243 -1.380.365 -66.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler770.076 100.188 316.782 4.781Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri770.076 100.188 316.782 4.781DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.639.008 1.095.410 1.277.604 7.779TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.632.813 3.335.826 3.197.756 999.727Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar682.467 374.384 169.471 44.838Ana Ortaklık Payları6.950.346 2.961.442 3.028.285 954.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075380BIST