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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Takvim

04.02.2020 16:19
GÜNCEL HABERLER



***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Takvim )

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Şirketimizin 2019 yılı 4. çeyrek Finansal Sonuçları 26.02.2020 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık
01/01/2019 31/12/2019 26/02/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816968


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CELHA 11,90 22.000.939 % 19,48  
TEKTU 1,58 247.314.888 % 16,18  
HLGYO 1,72 215.240.877 % 15,44  
DITAS 13,19 33.505.196 % 15,10  
DOKTA 88,55 31.668.641 % 15,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7704 7,8093 % 0,25  
Frank 6,1500 6,1871 % -0,30  
Riyal 1,5894 1,5974 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.563 1.563 -13,39  
Altın Gr. 301 301 -2,56  
Cumhuriyet 1.995 2.025 -15,00  
Tam 1.984 2.034 -17,41  
Yarım 959 984 -8,42  
Çeyrek 481 492 -4,22  
Gümüş.Ons 17,65 17,70 0,01  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,00  
B. Petrol 55,44 55,44 0,35  
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