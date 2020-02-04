***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Takvim
04.02.2020 16:19
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2019 yılı 4. çeyrek Finansal Sonuçları 26.02.2020 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2019 31/12/2019 26/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816968
BIST
16:34121.584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 2.340,98
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.692
En Düşük
120.159
16:345,9825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0028
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:346,6107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:34301,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,23
|Açılış
|: 301,15
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,90
|22.000.939
|% 19,48
|
|TEKTU
|1,58
|247.314.888
|% 16,18
|
|HLGYO
|1,72
|215.240.877
|% 15,44
|
|DITAS
|13,19
|33.505.196
|% 15,10
|
|DOKTA
|88,55
|31.668.641
|% 15,00
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MRGYO
|1,53
|17.019.200
|% -3,77
|
|PKENT
|196,80
|408.110
|% -3,01
|
|THYAO
|14,32
|1.175.810.655
|% 3,47
|
|PETKM
|4,21
|686.650.841
|% 2,43
|
|HALKB
|7,39
|657.448.706
|% 7,41
|
|ASELS
|24,26
|587.597.778
|% 3,76
|
|SISE
|5,64
|484.297.122
|% 1,08
|
|TEKTU
|1,58
|247.314.888
|% 16,18
|
|PETKM
|4,21
|686.650.841
|% 2,43
|
|KRDMD
|2,90
|376.523.246
|% 2,84
|
|HLGYO
|1,72
|215.240.877
|% 15,44
|
|ISGYO
|1,90
|231.362.673
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7704
|7,8093
|% 0,25
|
|Frank
|6,1500
|6,1871
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5894
|1,5974
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.563
|-13,39
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-15,00
|
|Tam
|1.984
|2.034
|-17,41
|
|Yarım
|959
|984
|-8,42
|
|Çeyrek
|481
|492
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|0,35
|
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