***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Takvim
06.10.2020 21:24
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 4 Kasım 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2020 30/09/2020 04/11/2020
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878871
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8006
En Düşük
7,7419
18:059,1899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0410
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1999
En Düşük
9,1224
18:05476,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,08
|Açılış
|: 476,67
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
474,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7804
|7,7815
|% 0,22
|
|Euro
|9,1665
|9,1899
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0467
|10,0971
|% -0,03
|
|Frank
|8,4741
|8,5251
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0694
|2,0797
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-7,68
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|1,33
|