***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Takvim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 4 Kasım 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek01/01/2020 30/09/2020 04/11/2020Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878871BIST