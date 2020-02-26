***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadır: • Satış hacmi:• Konsolide olarak %3-%4 büyüme • Türkiye operasyonlarında yatay hacim • Uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme • Net satış geliri artışı:Konsolide olarak %15-%18 (kur etkisinden arındırılmış• FAVÖK marjı:Nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında yaklaşık 100 baz puan artış ve raporlanan bazda hafif düşüş• Yatırım Harcamaları/Satışlar:Konsolide gelire oranı %6 - %8 1Kur etkisinden arındırılmış: Ülkelerin finansal tabloları Türk Lirası'na çevrilirken döviz kurlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit tutularak hesaplanmasını ifade etmektedir.21 Ocak 2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere The Coca-Cola Company ile CCI'ın portföyündeki anında tüketilmeye hazır olmayan çay markası Doğadan'ın satış ve dağıtım modeli üzerine müzakereler başlamıştır. Müzakereler halen devam etmektedir. Bu sebeple 2020 yılı beklentileri Doğadan markasını dahil etmediği için karşılaştırılabilir olması amacıyla 2020 yılı beklentilerine baz olan 2019 yılı finansalları aşağıda verilmiştir.Anında Tüketilmeye Hazır Olmayan Çay Etkisi Hariç 2019Konsolide Satış Hacmi (m ü/k) 1.207Türkiye Satış Hacmi (m ü/k) 554Yurtdışı Satış Hacmi (m ü/k) 654Net Satış Gelirleri ( m TL) 12.008FAVÖK Marjı %19,0FAVÖK Marjı (çay ve nakit akış riskinden korunma muhasebesi hariç) %16,9Şirket'in geleceğe dönük tahminleri, yıllık faaliyet raporu ile finansal raporlarda yer verilen risklere tabidir. Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize u