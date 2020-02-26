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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

26.02.2020 22:03
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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadır: •  Satış hacmi:
   • Konsolide olarak %3-%4 büyüme     • Türkiye operasyonlarında yatay hacim     • Uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme  •  Net satış geliri artışı:
  Konsolide olarak %15-%18 (kur etkisinden arındırılmış
1
)
 
•  FAVÖK marjı: 
  
Nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında yaklaşık 100 baz puan artış ve raporlanan bazda hafif düşüş
  • Yatırım Harcamaları/Satışlar:
   Konsolide gelire oranı %6 - %8 1
 
Kur etkisinden arındırılmış: Ülkelerin finansal tabloları Türk Lirası'na çevrilirken döviz kurlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit tutularak hesaplanmasını ifade etmektedir. 
21 Ocak 2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere The Coca-Cola Company ile CCI'ın portföyündeki anında tüketilmeye hazır olmayan çay markası Doğadan'ın satış ve dağıtım modeli üzerine müzakereler başlamıştır. Müzakereler halen devam etmektedir. Bu sebeple 2020 yılı beklentileri Doğadan markasını dahil etmediği için karşılaştırılabilir olması amacıyla 2020 yılı beklentilerine baz olan 2019 yılı finansalları aşağıda verilmiştir. 
Anında Tüketilmeye Hazır Olmayan Çay Etkisi Hariç 2019
Konsolide Satış Hacmi (m ü/k) 1.207
Türkiye Satış Hacmi (m ü/k) 554
Yurtdışı Satış Hacmi (m ü/k) 654
Net Satış Gelirleri ( m TL) 12.008
FAVÖK Marjı %19,0
FAVÖK Marjı (çay ve nakit akış riskinden korunma muhasebesi hariç) %16,9
Şirket'in geleceğe dönük tahminleri, yıllık faaliyet raporu ile finansal raporlarda yer verilen risklere tabidir.  Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize u



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 72,90 14.500.902 % 20,00  
BRSAN 13,10 129.604.274 % 19,96  
OYAYO 2,94 15.085.674 % 14,84  
NIBAS 6,38 309.682 % 11,93  
BALAT 2,48 658.207 % 9,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9191 7,9588 % -0,53  
Frank 6,2752 6,3130 % 0,11  
Riyal 1,6349 1,6431 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.640 3,78  
Altın Gr. 325 325 2,05  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 17,90 17,92 0,02  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,00  
B. Petrol 52,76 52,76 -1,50  
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