***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.01.2021 07:26
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Satış Hacmi Beklentisi
Faaliyet gösterdiğimiz pazarların yüksek potansiyeli ve güçlü ve dengeli portföyümüz ile 2021 yılında konsolide satış hacimlerimizin, 2020 yılının bazı da dikkate alındığında, %4 ile %6 aralığında büyümesini bekliyoruz. Türkiye operasyonlarındaki büyümenin düşük tek haneli olması beklenirken, uluslararası operasyonlar için büyüme beklentisi yüksek tek hanelidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898005
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3517
En Düşük
7,3126
18:058,9944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0282
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0292
En Düşük
8,9766
18:05449,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,34
|Açılış
|: 449,69
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
449,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|8,77
|127.988.519
|% 4,40
|
|BIMAS
|76,85
|368.052.533
|% 3,21
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|TEKTU
|2,35
|367.233.490
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,94
|645.185.698
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 0,00
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 0,00
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3166
|7,3239
|% -0,33
|
|Euro
|8,9746
|8,9883
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,9227
|9,9724
|% -0,12
|
|Frank
|8,2534
|8,3031
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-5,37
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,52
|54,52
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem