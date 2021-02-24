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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

24.02.2021 23:33



***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aşağıda yer verilen 2021 yılına ait beklentiler, yönetimin performans ölçümü için kullandığı ileriye dönük finansal tahminlerini içermektedir. Şirket'in operasyonel görünümü, yıllık faaliyet raporu ve yıllık finansal raporlarda belirtilen risklere tabidir.
- CCI, pandemi dönemi boyunca iş modelini yeni faaliyet ortamına uyarlarken, pandemi sonrası için büyüme ve tüm faaliyetlerinde paydaşları için değer yaratmaya odaklandı.
- En kötünün geride kaldığına inanmakla beraber, pandeminin seyri ve süresiyle ilgili belirsizliklerin halen devam ettiği aşikardır.
- Bununla birlikte ekonomiler, toplumlar ve işimiz için uzun vadeli sonuçlar daha belirgin hale gelmektedir. Tüm bu belirsizlikler ve riskleri göz ardı etmeksizin, faaliyet planlarımızı kaliteli büyüme algoritması, disiplinli finansal yönetim ve tutumlu zihniyetimizi norm haline getirme anlayışı ile şekillenen büyüme bakış açısı ile yapmaktayız.
- 2020 yılının bazı ile birlikte, satış hacmimizi, pazarlarımızın geniş potansiyelinden ve zengin ve dengeli portföyümüzden yararlanarak konsolide bazda %4 ila% 6 aralığında büyütmeyi öngörüyoruz. Büyümenin Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarında ise yüksek tek haneli olmasını öngörüyoruz.
- Değer büyümesi yönetimi odağımız ile, kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak  konsolide net gelir büyümesinin yüksek onlu yüzdelerde olmasını bekliyoruz.
- 2020 yılında ulaşılan güçlü marj artışına, belli bir seviyeye kadar pazarlama giderlerinde sağlanan tasarruflar gibi tek seferlik etkilerin yanı sıra, aynı zamanda sürdürülebilir nitelikte olan daha yalın ürün portföyü ve sıkı finansal yönetim sayesinde ulaşılmıştır. Hacimlerdeki artış, daha yüksek ünite kasa başı net gelir büyümesi ve tutumlu harcama zihniyetimiz ile FAVÖK marjının 2021 yılında 2020 yılına paralel  seyretmesini öngörüyoruz.
- Dijital, değer büyümesi yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği yatırımları dışındaki kesinleşmemiş tüm yatırım harcamalarını durdurduğumuz 2020 yılından sonra, yatırım harcamalarının 2021'de normal seviyelerine dönmesini ve konsolide net satış gelirinin %6-%8'i seviyesinde olmasını bekliyoruz.
- Net işletme sermayesinin net satış gelirlerine oranının 2020 yılındaki olağanüstü düşük seviyesinin yarattığı baz etkisi de dikkate alındığında, bu oranın 2021 yılında ılımlı bir artış ile düşük-tek haneli seviyeye ulaşmasını beklerken, güçlü serbest nakit akışı yaratma odağımızı korumaktayız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912535


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