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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

12.08.2021 09:07



***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Beklentimizin üzerinde gerçekleştirmeyi başardığımız ilk iki çeyrek sonuçlarımız neticesinde 2021 yılı için hacim büyümesi öngörümüzü %4-6 seviyesinden yüksek tek haneli büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek onlu yüzdelerden düşük/orta yirmili yüzdelere çekiyoruz.
Özellikle yüksek emtia fiyatlarından kaynaklanan maliyet baskısı ve halihazırda sıkı tutulan gider yönetimi nedeni ile karlılık öngörümüzü değiştirmiyoruz.
Güçlü nakit üretme taahhüdümüz devam ederken, sermaye harcamalarının net satış gelirlerine oranının %6-8 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957485


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 13,36 14.742.186 % 493,15  
GSDDE 4,82 11.952.383 % 96,76  
PAGYO 6,50 959.884 % 1,40  
ECILC 5,89 20.781.084 % 0,00  
BRYAT 359,50 133.950.583 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5933 8,5998 % -0,29  
Euro 10,1052 10,1156 % -0,22  
Sterlin 11,8941 11,9538 % -0,23  
Frank 9,2974 9,3534 % -0,22  
Riyal 2,2872 2,2986 % -0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 0,15  
Altın Gr. 485 485 -0,92  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,41 23,44 -0,12  
Gümüş Gr. 6,49 6,49 -0,04  
B. Petrol 71,41 71,41 -0,03  
Seans Raporu 18:05
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