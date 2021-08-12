***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeklentimizin üzerinde gerçekleştirmeyi başardığımız ilk iki çeyrek sonuçlarımız neticesinde 2021 yılı için hacim büyümesi öngörümüzü %4-6 seviyesinden yüksek tek haneli büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek onlu yüzdelerden düşük/orta yirmili yüzdelere çekiyoruz.Özellikle yüksek emtia fiyatlarından kaynaklanan maliyet baskısı ve halihazırda sıkı tutulan gider yönetimi nedeni ile karlılık öngörümüzü değiştirmiyoruz.Güçlü nakit üretme taahhüdümüz devam ederken, sermaye harcamalarının net satış gelirlerine oranının %6-8 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957485BIST