***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
12.08.2021 09:07
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Beklentimizin üzerinde gerçekleştirmeyi başardığımız ilk iki çeyrek sonuçlarımız neticesinde 2021 yılı için hacim büyümesi öngörümüzü %4-6 seviyesinden yüksek tek haneli büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek onlu yüzdelerden düşük/orta yirmili yüzdelere çekiyoruz.
Özellikle yüksek emtia fiyatlarından kaynaklanan maliyet baskısı ve halihazırda sıkı tutulan gider yönetimi nedeni ile karlılık öngörümüzü değiştirmiyoruz.
Güçlü nakit üretme taahhüdümüz devam ederken, sermaye harcamalarının net satış gelirlerine oranının %6-8 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957485
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
0
En Düşük
0
18:058,5998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0251
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5777
18:0510,1156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0227
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0824
18:05484,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,92
|Açılış
|: 484,82
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|13,36
|14.742.186
|% 493,15
|
|GSDDE
|4,82
|11.952.383
|% 96,76
|
|PAGYO
|6,50
|959.884
|% 1,40
|
|ECILC
|5,89
|20.781.084
|% 0,00
|
|BRYAT
|359,50
|133.950.583
|% 0,00
|
|DAGI
|4,71
|41.623.327
|% 0,00
|
|BRYAT
|359,50
|133.950.583
|% 0,00
|
|ECILC
|5,89
|20.781.084
|% 0,00
|
|BMSCH
|7,86
|20.581.695
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,24
|49.445.561
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% 0,00
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% 0,00
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% 0,00
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% 0,00
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5933
|8,5998
|% -0,29
|
|Euro
|10,1052
|10,1156
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8941
|11,9538
|% -0,23
|
|Frank
|9,2974
|9,3534
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2872
|2,2986
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|0,15
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem