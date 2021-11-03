***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlk yarıyıl sonunda 2021 için vermiş olduğumuz bir önceki öngörümüz organik bazdaydı. Özbekistan Operasyonu'nun 2021 yılının son çeyreği itibariyle bünyemize katılmış olmasının, konsolide bazda verilen satış hacmi ve net satış gelirleri büyümesini sadece birkaç puan etkileyeceği, FAVÖK marjında ise sınırlı bir düşüşe neden olacağı beklenmektedir. Yıl başından bugüne kadar süren yüksek operasyonel ivme ve yıl sonuna kadar kalan zamana yönelik artan öngörülebilirlik çerçevesinde daha önce organik bazda vermiş olduğumuz hacim ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesinde organik bazda sınırlı bir yukarı yönlü potansiyel bulunmaktadır. Bu nedenle, hacim öngörümüzü düşük-orta onlu yüzdelerde büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek yirmili-düşük otuzlu yüzdelerde büyümeye revize ediyoruz. Söz konusu değişiklik aynı zamanda Özbekistan Operasyonu'nun dördüncü çeyrek finansallarımızda meydana getireceği etkiyi de içermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974556BIST