***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
03.11.2021 18:10
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlk yarıyıl sonunda 2021 için vermiş olduğumuz bir önceki öngörümüz organik bazdaydı. Özbekistan Operasyonu'nun 2021 yılının son çeyreği itibariyle bünyemize katılmış olmasının, konsolide bazda verilen satış hacmi ve net satış gelirleri büyümesini sadece birkaç puan etkileyeceği, FAVÖK marjında ise sınırlı bir düşüşe neden olacağı beklenmektedir. Yıl başından bugüne kadar süren yüksek operasyonel ivme ve yıl sonuna kadar kalan zamana yönelik artan öngörülebilirlik çerçevesinde daha önce organik bazda vermiş olduğumuz hacim ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesinde organik bazda sınırlı bir yukarı yönlü potansiyel bulunmaktadır. Bu nedenle, hacim öngörümüzü düşük-orta onlu yüzdelerde büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek yirmili-düşük otuzlu yüzdelerde büyümeye revize ediyoruz. Söz konusu değişiklik aynı zamanda Özbekistan Operasyonu'nun dördüncü çeyrek finansallarımızda meydana getireceği etkiyi de içermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974556
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.547
En Düşük
1.492
18:059,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
18:0511,2051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0818
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
18:05548,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -3,27
|Açılış
|: 548,78
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.590.611
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.320.571
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.666.145
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.403.095
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.685.181
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.301.429
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.135.041
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|164.602.084
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|137.539.085
|% -9,41
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|THYAO
|15,58
|2.252.540.934
|% 0,58
|
|FROTO
|202,00
|1.372.958.551
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|SISE
|8,75
|1.299.457.058
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,99
|939.992.555
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|TSKB
|1,50
|644.987.838
|% 9,49
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,09
|297.216.201
|% 4,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6637
|9,6653
|% 0,66
|
|Euro
|11,2019
|11,2051
|% 0,74
|
|Sterlin
|13,1969
|13,2631
|% 1,24
|
|Frank
|10,5762
|10,6399
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5752
|2,5881
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-23,47
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-2,58
|