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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

03.11.2021 18:10



***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlk yarıyıl sonunda 2021 için vermiş olduğumuz bir önceki öngörümüz organik bazdaydı. Özbekistan Operasyonu'nun 2021 yılının son çeyreği itibariyle bünyemize katılmış olmasının, konsolide bazda verilen satış hacmi ve net satış gelirleri büyümesini sadece birkaç puan etkileyeceği, FAVÖK marjında ise sınırlı bir düşüşe neden olacağı beklenmektedir. Yıl başından bugüne kadar süren yüksek operasyonel ivme ve yıl sonuna kadar kalan zamana yönelik artan öngörülebilirlik çerçevesinde daha önce organik bazda vermiş olduğumuz hacim ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesinde organik bazda sınırlı bir yukarı yönlü potansiyel bulunmaktadır. Bu nedenle, hacim öngörümüzü düşük-orta onlu yüzdelerde büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek yirmili-düşük otuzlu yüzdelerde büyümeye revize ediyoruz. Söz konusu değişiklik aynı zamanda Özbekistan Operasyonu'nun dördüncü çeyrek finansallarımızda meydana getireceği etkiyi de içermektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974556


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