***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCCI yılbaşındaki beklentilerinin üzerinde sonuçlar gerçekleştirerek 2021 yılında güçlü bir kapanış yaptı. 2021 yılında CCI'nın portföyündeki tüm ülkeler büyümeye katkı sağladı. Operasyonumuzun temelleri sağlam olmakla birlikte, kısa vadede zorlu koşulların etkisini göstermeye devam ettiği değerlendirilmektedir. Biz de önümüzdeki yıl için temkinli pozitifliğimizi sürdürüyoruz.Yeni Covid-19 varyantları operasyonel ortam için belirsizlik oluştururken, makroekonomik volatilite ve tedarik zinciri sıkıntıları marjları baskılamaktadır. Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, mükemmel icra kabiliyetimiz, etkin gelir büyümesi yönetimimiz, maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız ve sıkı finans yönetimimizle büyümeyi sürdüreceğiz. Şirketimizin 2022 yılı için beklentileri aşağıdaki gibidir (tüm rakamlar aksi belirtilmedikçe raporlanan bazda verilmiştir): Satış Hacmi:Yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında hacim büyümesi proforma bazda (CCBU satış hacmi rakamlarının 2021 ve 2022 satış hacmine %100 dahil edilerek hesaplanması durumunda) ise orta tek haneli satış hacmi büyümesi. •Türkiye'de 2020 yılına paralel performans •Uluslararası operasyonlarda yüksek onlu yüzdelerde büyüme proforma bazda yüksek tek haneli büyüme Net Satış Geliri:Düşük- orta 40'lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi FAVÖK Marjı:Görece karlılığı düşük CCBU'nun etkisi ve emtia fiyatlarının baskısı dahil edildiğinde 2020 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında Yatırım Harcamaları/Satışlar:Konsolide net satış gelirinin %8-10'u kadar İşletme Sermayesi ve Serbest Nakit Akışı:Düşük tek haneli işletme sermayesi/Satışlar Artan yatırım harcamalarına rağmen 2021'e göre serbest nakit akışında mutlak artışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991265BIST