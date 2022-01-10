***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









itifliğimizi sürdürüyoruz.Yeni Covid-19 varyantları operasyonel ortam için belirsizlik oluştururken, makroekonomik volatilite ve tedarik zinciri sıkıntıları marjları baskılamaktadır.Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, mükemmel icra kabiliyetimiz, etkin gelir büyümesi yönetimimiz, maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız ve sıkı finans yönetimimizle büyümeyi sürdüreceğiz.Şirketimizin 2022 yılı için beklentileri aşağıdaki gibidir (tüm rakamlar aksi belirtilmedikçe raporlanan bazda verilmiştir):Satış Hacmi:Yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında hacim büyümesi proforma bazda (CCBU satış hacmi rakamlarının 2021 ve 2022 satış hacmine %100 dahil edilerek hesaplanması durumunda) ise orta tek haneli satış hacmi büyümesi.· Türkiye'de 2021 yılına paralel performans· Uluslararası operasyonlarda yüksek onlu yüzdelerde büyüme proforma bazda yüksek tek haneli büyümeNet Satış Geliri:Düşük- orta 40'lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesiFAVÖK Marjı:Görece karlılığı düşük CCBU'nun etkisi ve emtia fiyatlarının baskısı dahil edildiğinde 2021 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığındaYatırım Harcamaları/Satışlar:Konsolide net satış gelirinin %8-10'u kadarİşletme Sermayesi ve Serbest Nakit Akışı:Düşük tek haneli işletme sermayesi/SatışlarArtan yatırım harcamalarına rağmen 2021'e göre serbest nakit akışında mutlak artışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991721BIST