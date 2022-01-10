***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
10.01.2022 15:00
itifliğimizi sürdürüyoruz.
Yeni Covid-19 varyantları operasyonel ortam için belirsizlik oluştururken, makroekonomik volatilite ve tedarik zinciri sıkıntıları marjları baskılamaktadır.
Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, mükemmel icra kabiliyetimiz, etkin gelir büyümesi yönetimimiz, maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız ve sıkı finans yönetimimizle büyümeyi sürdüreceğiz.
Şirketimizin 2022 yılı için beklentileri aşağıdaki gibidir (tüm rakamlar aksi belirtilmedikçe raporlanan bazda verilmiştir):
Satış Hacmi:
Yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında hacim büyümesi proforma bazda (CCBU satış hacmi rakamlarının 2021 ve 2022 satış hacmine %100 dahil edilerek hesaplanması durumunda) ise orta tek haneli satış hacmi büyümesi.
· Türkiye'de 2021 yılına paralel performans
· Uluslararası operasyonlarda yüksek onlu yüzdelerde büyüme proforma bazda yüksek tek haneli büyüme
Net Satış Geliri:
Düşük- orta 40'lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi
FAVÖK Marjı:
Görece karlılığı düşük CCBU'nun etkisi ve emtia fiyatlarının baskısı dahil edildiğinde 2021 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında
Yatırım Harcamaları/Satışlar:
Konsolide net satış gelirinin %8-10'u kadar
İşletme Sermayesi ve Serbest Nakit Akışı:
Düşük tek haneli işletme sermayesi/Satışlar
Artan yatırım harcamalarına rağmen 2021'e göre serbest nakit akışında mutlak artış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991721
BIST
16:232.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 35,53
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:2313,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0621
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:2315,7064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0189
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:23805,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,72
|Açılış
|: 805,02
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:21
|GEDZA
|20,04
|29.045.062
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.480.843
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.111.005
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|8.208.053
|% 9,91
|
|ELITE
|18,08
|241.872.943
|% -8,87
|
|LIDFA
|4,38
|57.142.350
|% -7,98
|
|RALYH
|11,63
|26.194.684
|% -4,20
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.774.965
|% -3,83
|
|THYAO
|26,88
|3.305.805.852
|% 7,78
|
|GARAN
|11,87
|2.122.559.551
|% 1,02
|
|KRDMD
|11,81
|1.622.505.397
|% 1,81
|
|EREGL
|31,04
|1.567.751.194
|% 1,37
|
|SISE
|15,15
|1.452.919.549
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,77
|1.170.383.009
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|653.485.790
|% 2,99
|
|THYAO
|26,88
|3.305.805.852
|% 7,78
|
|ODAS
|1,40
|138.419.200
|% 0,72
|
|SISE
|15,15
|1.452.919.549
|% 1,95
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8482
|13,8649
|% 0,42
|
|Euro
|15,6643
|15,7009
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,8481
|18,9426
|% 0,72
|
|Frank
|15,0320
|15,1226
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6996
|3,7181
|% 0,89
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,26
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,79
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,18
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,38
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,55
|
Seans Raporu
16:21
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16:34OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 022 adet işlem
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16:34OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 022 adet işlem
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16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 2 artarak (% 1.76 ) 1, 860
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16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, DOBUR, BURCE, ERBOS, GEDZA, DYOBY
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16:33
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