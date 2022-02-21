Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

21.02.2022 22:27
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

CCI yılbaşındaki beklentilerinin üzerinde sonuçlar gerçekleştirerek 2021 yılında güçlü bir kapanış yaptı. 2021 yılında CCI'nın portföyündeki tüm ülkeler büyümeye katkı sağladı. Operasyonumuzun temelleri sağlam olmakla birlikte, kısa vadede zorlu koşulların etkisini göstermeye devam ettiği değerlendirilmektedir. Biz de önümüzdeki yıl için temkinli pozitifliğimizi sürdürüyoruz. Yeni Covid-19 varyantları operasyonel ortam için belirsizlik oluştururken, makroekonomik volatilite ve tedarik zinciri sıkıntıları marjları baskılamaktadır. Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, mükemmel icra kabiliyetimiz, etkin gelir büyümesi yönetimimiz, maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız ve sıkı finans yönetimimizle büyümeyi sürdüreceğiz.    Şirketimizin 2022 yılı için beklentileri aşağıdaki gibidir (tüm rakamlar aksi belirtilmedikçe raporlanan bazda verilmiştir): Satış Hacmi:  Yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında hacim büyümesi proforma bazda (CCBU satış hacmi rakamlarının 2021 ve 2022 satış hacmine %100 dahil edilerek hesaplanması durumunda) ise orta tek haneli satış hacmi büyümesi. Türkiye'de 2021 yılına paralel performans Uluslararası operasyonlarda yüksek onlu yüzdelerde büyüme proforma bazda yüksek tek haneli büyüme
Net Satış Geliri:  Düşük- orta 40'lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi 
FAVÖK Marjı: Görece karlılığı düşük CCBU'nun etkisi ve emtia fiyatlarının baskısı dahil edildiğinde 2021 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında
Yatırım Harcamaları/Satışlar: Konsolide net satış gelirinin %8-10'u kadar
İşletme Sermayesi ve Serbest Nakit Akışı: Düşük tek haneli işletme sermayesi/Satışlar
Artan yatırım harcamalarına rağmen 2021'e göre serbest nakit akışında mutlak artış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003322


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.038
Değişim :  0,28% |  5,62
Açılış :  2.050  
Önceki Kapanış :  2.032  
En Yüksek
2.061 En Düşük
2.015
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERHL 5,72 26.957.483 % 10,00  
PAPIL 19,69 53.457.584 % 10,00  
LKMNH 14,63 42.244.877 % 10,00  
OTKAR 455,90 336.242.002 % 9,99  
POLTK 548,60 43.908.025 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6617 13,6969 % 0,25  
Euro 15,4644 15,4864 % 0,05  
Sterlin 18,5379 18,6308 % 0,20  
Frank 14,8580 14,9475 % 0,71  
Riyal 3,6328 3,6510 % 0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 4,77  
Altın Gr. 837 837 4,66  
Cumhuriyet 5.532 5.616 -7,00  
Tam 5.504 5.641 -10,90  
Yarım 2.660 2.729 -5,27  
Çeyrek 1.334 1.364 -2,64  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 0,09  
Gümüş Gr. 10,57 10,58 0,04  
B. Petrol 94,87 94,87 0,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru