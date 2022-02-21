***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
21.02.2022 22:27
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CCI yılbaşındaki beklentilerinin üzerinde sonuçlar gerçekleştirerek 2021 yılında güçlü bir kapanış yaptı. 2021 yılında CCI'nın portföyündeki tüm ülkeler büyümeye katkı sağladı. Operasyonumuzun temelleri sağlam olmakla birlikte, kısa vadede zorlu koşulların etkisini göstermeye devam ettiği değerlendirilmektedir. Biz de önümüzdeki yıl için temkinli pozitifliğimizi sürdürüyoruz. Yeni Covid-19 varyantları operasyonel ortam için belirsizlik oluştururken, makroekonomik volatilite ve tedarik zinciri sıkıntıları marjları baskılamaktadır. Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, mükemmel icra kabiliyetimiz, etkin gelir büyümesi yönetimimiz, maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız ve sıkı finans yönetimimizle büyümeyi sürdüreceğiz. Şirketimizin 2022 yılı için beklentileri aşağıdaki gibidir (tüm rakamlar aksi belirtilmedikçe raporlanan bazda verilmiştir): Satış Hacmi: Yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında hacim büyümesi proforma bazda (CCBU satış hacmi rakamlarının 2021 ve 2022 satış hacmine %100 dahil edilerek hesaplanması durumunda) ise orta tek haneli satış hacmi büyümesi. Türkiye'de 2021 yılına paralel performans Uluslararası operasyonlarda yüksek onlu yüzdelerde büyüme proforma bazda yüksek tek haneli büyüme
Net Satış Geliri: Düşük- orta 40'lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi
FAVÖK Marjı: Görece karlılığı düşük CCBU'nun etkisi ve emtia fiyatlarının baskısı dahil edildiğinde 2021 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında
Yatırım Harcamaları/Satışlar: Konsolide net satış gelirinin %8-10'u kadar
İşletme Sermayesi ve Serbest Nakit Akışı: Düşük tek haneli işletme sermayesi/Satışlar
Artan yatırım harcamalarına rağmen 2021'e göre serbest nakit akışında mutlak artış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003322
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0343
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7106
En Düşük
13,6453
18:0515,4864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0076
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5098
En Düşük
15,4470
18:05837,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,68
|Açılış
|: 837,13
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6617
|13,6969
|% 0,25
|
|Euro
|15,4644
|15,4864
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,5379
|18,6308
|% 0,20
|
|Frank
|14,8580
|14,9475
|% 0,71
|
|Riyal
|3,6328
|3,6510
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|4,77
|
|Altın Gr.
|837
|837
|4,66
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,04
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem