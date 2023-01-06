***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCCI, 2022 yılında, "Yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında hacim büyümesi proforma bazda ise orta tek haneli satış hacmi büyümesi" beklentisinin üzerinde %14,6 satış hacmi büyümesi (proforma bazda %8,4) kaydetti. CCI yönetimi 2023 yılında, zorlu koşullar devam ederken, çeşitlendirilmiş marka portföyü, pazarlarındaki cazip büyüme dinamikleri ve çevik iş modelinden güç alarak temkinli pozitifliğini korumaktadır.Enflasyon, şirketlerin operasyonel maliyetlerini ve hane halkı satın alma gücünü etkileyen ana unsur olmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, CCI'nın 2023 görünümünde dikkate aldığı bir diğer risk faktörüdür.Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, mükemmel icra kabiliyetimiz, etkin gelir büyümesi yönetimimiz, maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız ve sıkı finansman politikamız ile büyümeyi sürdüreceğiz.CCI, hacim, ürün dağılımı, fiyatlandırma odaklı gelir artışı ile 2023 yılında güçlü bir finansal ve operasyonel performans göstermeyi beklemektedir. Hammadde, maaş/ücret ve nakliye giderleri enflasyonunun yüksek seyretmesi beklenirken, bu baskıları finansal riskten korunma araçlarının etkin kullanımı ve gelir artışı yönetimi ile dengelemeyi planlıyoruz. Buna göre, 2023'te kaliteli büyüme algoritmamız çerçevesinde net satış gelirlerini hacim artışının üzerinde ve faaliyet karını da net satış gelirlerinin üzerinde büyütmeyi planlıyoruz.Faaliyet gösterdiğimiz pazarların barındırdığı büyüme potansiyeline ulaşmak ve değer maksimizasyonunu gerçekleştirmek için yeni kapasite artırımları ile beraber işimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. CCI, çeşitli operasyonlarında yapacağı yeni hat yatırımlarının yanı sıra Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni fabrika yatırımları yapacaktır.Şirketimizin 2023 yılı için beklentileri aşağıdaki gibidir:Satış Hacmi:Konsolide bazda orta ile yüksek tek haneli satış hacmi büyümesi•Türkiye'de 2022 yılına paralel ile orta tek hane arasında büyüme•Uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında büyümeNet Satış Geliri:Yüksek 40'lı, düşük 50'li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesiFaiz Vergi Öncesi Kar (FVÖK) Marjı/Operasyonel Kar:2022 yılına paralel ile hafif artış aralığında FVÖK marjıYatırım Harcamaları/Satışlar:Yüksek tek haneli yüzdeler seviyesinde yatırım harcamaları/net satışlar oranıİşletme Sermayesi ve Serbest Nakit Akış:Düşük tek haneli işletme sermayesi/satışlar oranıYatırım harcamalarındaki artışa rağmen serbest nakit akışında TL bazında mutlak artış* Yukarıdaki beklentiler, CCİ için organik bazda olup, yakın zamanda açıklanan Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Anadolu Etap İçecek") performansını içermemektedir. 26.12.2022 tarihinde duyurulduğu üzere, Anadolu Etap İçecek'in CCI'ın faaliyet karına hemen olumlu etki etmesi beklenmektedir. Ancak işlem henüz kapanmadığından ve tam konsolidasyonun ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir bilgimiz olmadığından, yukarıdaki beklentiler yalnızca CCI operasyonu içindir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095608BIST