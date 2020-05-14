***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Tarihi 20.04.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi10 - Sermaye Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi13 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 CCI 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 CCI-DAVET İLAN METNİ ve VEKALETNAME- 2020.pdf - İlan MetniEK: 3 CCI 2019 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 CCI GAM INVITATION PROXY.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda· Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılı Finansal Tabloları onaylanmıştır.· Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.· Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2019 mali yılı net dönem karı 965.769.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 11 sayılı kar dağıtım teklifi, 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin amir hükmü gereği reddedilmiştir.İlgili Kanun maddesi çerçevesinde hazırlanan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin 17.04.2020 tarihli teklifnamesinin aynen kabulü ile, Şirketin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 965.769.000,00-TL olarak gerçekleşen 2019 mali yılı net dönem karının % 25'ini aşmayacak şekilde ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra brüt 239.108.535-TL'nin 28 Mayıs 2020 tarihinde Ortaklara dağıtılması ve 2019 yılı kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirket bünyesinde bırakılması katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.· Yönetim Kurulu üyeliklerine 2020 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıl müddetle Tuncay Özilhan, Galya Fani Molinas, Talip Altuğ Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Kamil Ömer Bozer, Mehmet Cem Kozlu, Ahmet Boyacıoğlu, Mehmet Hurşit Zorlu, İzzet Karaca (Bağımsız), Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız), Uğur Bayar (Bağımsız) ve Tayfun Bayazıt'ın (Bağımsız) seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam net 146.000TL ücretin aylık bazda ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla ücret ödenmemesine karar verilmiştir.· 2020 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi)'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.· 2019 yılı içinde toplam 4.062.529,14 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.· Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.· 2019 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.· Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.05.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 2019 YILI GK TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZİRUN.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 20 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845125BIST