Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.09.2020 22:01
GÜNCEL HABERLER



***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.09.2020
Genel Kurul Tarihi 05.10.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifine karar verilmesi
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CCI-DAVET İLAN METNİ ve VEKALETNAME- 2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 CCI GAM INVITATION and PROXY.pdf - İlan Metni
EK: 3 CCI Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 CCI Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Coca-Cola İçecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 10 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile,
1. 6102 sayılı Kanun'un Geçici 13/1. maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nca 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00-TL tutarındaki karın 07 Ekim 2020 tarihinde ortaklara dağıtılması için Şirketimiz Pay Sahipleri'nin 05.10.2020 günü saat 10.00'da Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet edilmesine,
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında EK-1'de verilen gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasına
3. T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,
4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılamayacak pay sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 2'deki şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname veya vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname ile birlikte vermelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874541


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.099
Değişim :  -0,06% |  -0,62
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.106 En Düşük
1.094
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 11,33 5.336.564 % 10,00  
JANTS 141,90 74.603.005 % 10,00  
ALMAD 1,43 7.572.192 % 10,00  
RODRG 3,41 2.577.727 % 10,00  
GLRYH 17,82 172.743.046 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4438 7,4509 % -0,45  
Euro 8,8002 8,8143 % -0,27  
Sterlin 9,5042 9,5518 % -2,11  
Frank 8,1441 8,1931 % -0,41  
Riyal 1,9793 1,9892 % -0,58  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 -1,08  
Altın Gr. 465 465 -3,45  
Cumhuriyet 3.116 3.163 8,00  
Tam 3.100 3.178 10,60  
Yarım 1.498 1.537 5,13  
Çeyrek 751 769 2,57  
Gümüş.Ons 26,84 26,88 -0,11  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,08  
B. Petrol 39,78 39,78 -1,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru