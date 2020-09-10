***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 10.09.2020Genel Kurul Tarihi 05.10.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifine karar verilmesi3 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 CCI-DAVET İLAN METNİ ve VEKALETNAME- 2020.pdf - İlan MetniEK: 2 CCI GAM INVITATION and PROXY.pdf - İlan MetniEK: 3 CCI Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 CCI Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarCoca-Cola İçecek Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca 10 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile,1. 6102 sayılı Kanun'un Geçici 13/1. maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nca 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00-TL tutarındaki karın 07 Ekim 2020 tarihinde ortaklara dağıtılması için Şirketimiz Pay Sahipleri'nin 05.10.2020 günü saat 10.00'da Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet edilmesine,2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında EK-1'de verilen gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasına3. T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılamayacak pay sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 2'deki şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname veya vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname ile birlikte vermelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874541BIST