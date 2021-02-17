***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 20.01.2021Genel Kurul Tarihi 17.02.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.02.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Dudullu OSB Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifine karar verilmesi3 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 CCI GAM INVITATION and PROXY 2021.pdf - İlan MetniEK: 2 CCI-DAVET İLAN METNİ ve VEKALETNAME 2021.pdf - İlan MetniEK: 3 CCI Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 CCI Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 17.02.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 20.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin yapılan oylama sonucunda brüt 211.127.749,00 TL kar payının 18.02.2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 CCI - OÜGK 2021 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 CCI Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca 20 Ocak 2021 tarihinde alınan karar ile,1. Şirketimizin 10 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00 TL kar dağıtımı önerisinin görüşülmesini teminen 5 Ekim 2020 tarihinde toplantıya çağrılması kararlaştırılan ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin uygulama süresinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması sebebiyle gerçekleştirilemeyen Olağanüstü Genel Kurulu'nun, anılan yasal düzenlemenin uygulama süresi sona ermiş bulunduğundan, bu defa EK-1'de yer alan gündemle yeniden toplantıya davet edilmesine,2. Tamamı geçmiş yıl karlarından (kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, brüt 211.127.749,00-TL kâr payı dağıtılmasına,3. Kâr dağıtımına 18.02.2021 tarihinden itibaren başlanılmasına,4. Şirketimiz Pay Sahipleri'nin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 17 Şubat 2021 tarihinde saat 11:00'de Dudullu OSB Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet edilmesine,5. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılamayacak pay sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 2'deki şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname veya vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname ile birlikte vermelerine karar verilmiştir.Ayrıca, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ülkemizde yayılmasının engellenmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından özellikle şirket genel kurullarının yoğunluğu dikkate alınarak genel kurul toplantıları bakımından alınan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmiştir. Benzer şekilde, Şirketimiz pay sahiplerinden Olağanüstü Genel Kurulumuza fiziki ortamda katılım yerine elektronik ortamda katılım göstermeyi tercih etmelerini ve buna ilişkin işlemleri tamamlamalarını saygı ile rica ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910403BIST