***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.03.2021 09:09
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul'un Tescile Tabi Olmaması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.01.2021
Genel Kurul Tarihi 17.02.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.02.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Dudullu OSB Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifine karar verilmesi
3 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CCI GAM INVITATION and PROXY 2021.pdf - İlan Metni
EK: 2 CCI-DAVET İLAN METNİ ve VEKALETNAME 2021.pdf - İlan Metni
EK: 3 CCI Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 CCI Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 17.02.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 20.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin yapılan oylama sonucunda brüt 211.127.749,00 TL kar payının 18.02.2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CCI - OÜGK 2021 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 CCI Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 20 Ocak 2021 tarihinde alınan karar ile,
1. Şirketimizin 10 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00 TL kar dağıtımı önerisinin görüşülmesini teminen 5 Ekim 2020 tarihinde toplantıya çağrılması kararlaştırılan ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin uygulama süresinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması sebebiyle gerçekleştirilemeyen Olağanüstü Genel Kurulu'nun, anılan yasal düzenlemenin uygulama süresi sona ermiş bulunduğundan, bu defa EK-1'de yer alan gündemle yeniden toplantıya davet edilmesine,
2. Tamamı geçmiş yıl karlarından (kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, brüt 211.127.749,00-TL kâr payı dağıtılmasına,
3. Kâr dağıtımına 18.02.2021 tarihinden itibaren başlanılmasına,
4. Şirketimiz Pay Sahipleri'nin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 17 Şubat 2021 tarihinde saat 11:00'de Dudullu OSB Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet edilmesine,
5. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılamayacak pay sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 2'deki şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname veya vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname ile birlikte vermelerine karar verilmiştir.
Ayrıca, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ülkemizde yayılmasının engellenmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından özellikle şirket genel kurullarının yoğunluğu dikkate alınarak genel kurul toplantıları bakımından alınan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmiştir. Benzer şekilde, Şirketimiz pay sahiplerinden Olağanüstü Genel Kurulumuza fiziki ortamda katılım yerine elektronik ortamda katılım göstermeyi tercih etmelerini ve buna ilişkin işlemleri tamamlamalarını saygı ile rica ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920081
BIST