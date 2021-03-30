***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Tarihi 29.04.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 8.2. maddesinin EK-1'de yer alan tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.15 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 CCI 2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 CCI 2020 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Ek 1-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Annex 1-Articles of Association Amendment Proposal.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 CCI-2020-DAVET İLAN METNİ ve VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEK: 6 CCI 2020 GAM INVITATION AND PROXY.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak Ek'deki davet ilan metninde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Nisan 2021 günü saat 11:00'de Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921987BIST