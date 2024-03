***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 13.03.2024Genel Kurul Tarihi 05.04.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin EK-1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin EK-2'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 CCI_Olagan Genel Kurul Davet Ilan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 CCI 2023 Ordinary General Assembly Invitation and Proxy.pdf - İlan MetniEK: 3 CCI 2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı_1403.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 CCI 2023 Ordinary General Assembly Information Document_1403.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Amaç ve Konu - Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 Scope and Objective - Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 7 Sermaye - Ana Sozlesme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 8 Share Capital - Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak Ek'deki davet ilan metninde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 5 Nisan 2024 günü saat 11:00'da Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258833BIST