***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 13.03.2024Genel Kurul Tarihi 05.04.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin EK-1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin EK-2'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 CCI_Olagan Genel Kurul Davet Ilan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 CCI 2023 Ordinary General Assembly Invitation and Proxy.pdf - İlan MetniEK: 3 CCI 2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı_1403.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 CCI 2023 Ordinary General Assembly Information Document_1403.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Amaç ve Konu - Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 Scope and Objective - Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 7 Sermaye - Ana Sozlesme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 8 Share Capital - Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndaSermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı Finansal Tabloları ve Entegre Faaliyet Raporu onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 20.579.818.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 2.000.015.710,55 TL'nin 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması önerisi onaylanmıştır. SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil ve tescil edilmesi onaylanmıştır. SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil ve tescil edilmesi onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeliklerine 2024 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıl müddetle Tuncay Özilhan, İlhan Murat Özgel, Mehmet Hurşit Zorlu, Talip Altuğ Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Agah Uğur, Rasih Engin Akçakoca, Burak Başarır, Lale Develioğlu (Bağımsız), Prof. Dr. Barış Tan (Bağımsız), İlhami Koç (Bağımsız) ve Emin Ethem Kutucular'ın (Bağımsız), seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam brüt 1.800.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. 2024 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. 2023 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na (vergiden muaf vakıf) 90.107.840 TL, diğer kamuya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıflara ise 343.812 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. 2023 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 CCI 2023 YILI OLAĞAN GK TOPLANTI TUTANAĞI (05.04.2024)pdf.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun listesi_KVKKcompliant_ 5 Nisan 2024.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 SPK Onaylı Tadil Metinleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Amendments to the Articles of Association.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar